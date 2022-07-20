Atwasat

«غازكاد» الألمانية تتوقع استئناف إيصال شحنات الغاز الروسي بمستوياتها السابقة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 يوليو 2022, 06:52 مساء
«غازكاد» الألمانية تتوقع استئناف إيصال شحنات الغاز الروسي بمستوياتها السابقة
خطوط أنابيب تابعة لـ«غازكاد» الألمانية. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت  شركة «غازكاد» الألمانية التي تدير خطوط الأنابيب بأنها تتوقع استئناف إيصال شحنات الغاز الروسي عبر «نورد ستريم 1» في موعدها بعد انتهاء أعمال الصيانة الخميس.

وقالت الشركة، في بيان الأربعاء، «نفترض أنه بناء على البيانات الحالية (حتى الساعة 15.00 في 20 يوليو)، سيستأنف نقل الغاز عبر نورد ستريم بالمستوى الذي كان عليه قبل أعمال الصيانة (أي 40% من إمكانات النقل)»، وفق «فرانس برس».

وأبلغت شركة «غازبروم» الروسية زبائنها في أوروبا، عبر رسالة اطلعت عليها «رويترز»، بأنها لا يمكنها ضمان إمدادات الغاز بسبب ظروف «استثنائية»، وهو ما يزيد المخاطر وسط إجراءات اقتصادية انتقامية بين موسكو والغرب بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت الرسالة، المؤرخة في 14 يوليو، إن المحتكر الحكومي للغاز في روسيا يعلن حالة القوة القاهرة بشأن الإمدادات بدءًا من 14 يونيو، وفق «يورو نيوز».

أكبر مستورد للغاز الروسي في ألمانيا
وقالت شركة «يونيبر» الألمانية للمرافق، أكبر مستورد للغاز الروسي في ألمانيا، وهي من بين الزبائن الذين قالوا إنهم تلقوا الرسالة، إنها رفضت رسميًا ذلك المطلب، ووصفته بأنه «غير مبرر».

-  كندا تقرر تسليم التوربين المشغل لخط أنابيب «نورد ستريم 1» الروسي إلى ألمانيا
-  واشنطن تعتبر خط أنابيب نورد ستريم 2 «ميتا»

وقالت «آر دبليو إي»، أكبر منتج للكهرباء في ألمانيا ومستورد آخر للغاز الروسي، أيضًا إنها تلقت إخطارًا بالقوة القاهرة. وقالت الشركة: «نرجوكم أن تتفهموا أننا لا يمكننا التعقيب على تفاصيلها أو رأينا القانوني».

تراجع إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا 
وقال مصدر تجاري، طلب عدم كشف هويته بسبب حساسية المسألة، إن القوة القاهرة تتعلق بإمدادات الغاز عبر خط أنابيب «نورد ستريم 1» وهو طريق إمداد رئيسي إلى ألمانيا ودول أوروبية أخرى. والتدفقات خلال خط الأنابيب متوقفة، بينما تُجرى صيانة سنوية لخط الأنابيب بدأت في 11 يوليو ومن المقرر أن تنتهي يوم الخميس.

وتخشى أوروبا أن موسكو قد تبقي «نورد ستريم 1» متوقفًا عن العمل انتقامًا من عقوبات فرضت على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، وهو ما يبرز أزمة طاقة تخاطر بدفع المنطقة إلى الركود. وتتراجع إمدادات الغاز الروسي عبر طرق رئيسية منذ أشهر بما في ذلك عبر أوكرانيا وروسيا البيضاء وأيضًا عبر «نورد ستريم 1» الذي يمر تحت بحر البلطيق.

ويهدف الاتحاد الأوروبي، الذي فرض عقوبات على موسكو، للتوقف عن استخدام الوقود الأحفوري الروسي بحلول 2027، لكنه يريد أن تستمر الإمدادات في الوقت الحالي بينما يعكف على تطوير مصادر بديلة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - خطاب التحريض

كاركاتير خيري - خطاب التحريض
بالصور: حريق هائل في تونس

بالصور: حريق هائل في تونس
بتحضير موسع لقناة «WTV».. ثلاث مباريات مهمة في سداسي دوري التتويج الليبي الأربعاء

بتحضير موسع لقناة «WTV».. ثلاث مباريات مهمة في سداسي دوري التتويج الليبي ...
الروبل يسجل أعلى مستوى له أمام الدولار منذ مطلع يوليو

الروبل يسجل أعلى مستوى له أمام الدولار منذ مطلع يوليو
حالتنا الليبية

حالتنا الليبية
الأسترالية إليانور باترسون تحرز ذهبية القفز العالي في «مونديال يوجين»

الأسترالية إليانور باترسون تحرز ذهبية القفز العالي في «مونديال يوجين»
غموض مصير قانون الرياضة الليبي يطرح تساؤلات حول الغياب بعد مرور أكثر من عام

غموض مصير قانون الرياضة الليبي يطرح تساؤلات حول الغياب بعد مرور أكثر من عام
الأربعاء.. جولة ثالثة مثيرة في «سداسي التتويج»

الأربعاء.. جولة ثالثة مثيرة في «سداسي التتويج»
المفوضية الأوروبية تقترح الإفراج عن أموال المصارف الروسية

المفوضية الأوروبية تقترح الإفراج عن أموال المصارف الروسية
بريطانيا تسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها عند 40.2 مئوية

بريطانيا تسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها عند 40.2 مئوية
كاركاتير خيري - اكتشافات «جيمس ويب»

كاركاتير خيري - اكتشافات «جيمس ويب»
تونس.. بدء التحقيق مع راشد الغنوشي في قضية غسيل أموال

تونس.. بدء التحقيق مع راشد الغنوشي في قضية غسيل أموال
بحضور الحداد والناظوري.. «5+5» تشدد على حرمة الدم الليبي وخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب

بحضور الحداد والناظوري.. «5+5» تشدد على حرمة الدم الليبي وخروج المرتزقة ...
خرازي: «إيران قادرة على إنتاج قنبلة نووية.. وسنضرب إسرائيل مباشرة إذا هوجمنا»

خرازي: «إيران قادرة على إنتاج قنبلة نووية.. وسنضرب إسرائيل مباشرة إذا هوجمنا»
تعالوا نسكن البركة!

تعالوا نسكن البركة!
شجون قانونية من قلب الألم

شجون قانونية من قلب الألم
طفل كفيف يستعيد بصره بعد جراحة دقيقة في مستشفى العيون بطرابلس

طفل كفيف يستعيد بصره بعد جراحة دقيقة في مستشفى العيون بطرابلس
بن قدارة: مؤسسة النفط يمكنها إصدار سندات أو الاقتراض من مؤسسات دولية

بن قدارة: مؤسسة النفط يمكنها إصدار سندات أو الاقتراض من مؤسسات دولية
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
إيران و«غازبروم» الروسية توقعان مذكرة تفاهم بقيمة 40 مليار دولار
إيران و«غازبروم» الروسية توقعان مذكرة تفاهم بقيمة 40 مليار دولار
بوتين: «غازبروم» ستفي بالتزاماتها كاملة
بوتين: «غازبروم» ستفي بالتزاماتها كاملة
بوتين يعلن شرطا لتسهيل موسكو تصدير الحبوب الأوكرانية
بوتين يعلن شرطا لتسهيل موسكو تصدير الحبوب الأوكرانية
صندوق النقد يؤكد إحراز تقدم في المفاوضات مع تونس
صندوق النقد يؤكد إحراز تقدم في المفاوضات مع تونس
«نتفليكس» تحقق أرباح بقيمة 1.44 مليار دولار رغم فقدانها 970 ألف مشترك
«نتفليكس» تحقق أرباح بقيمة 1.44 مليار دولار رغم فقدانها 970 ألف ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
4 شركات صينية تشتري 292 طائرة «إيرباص» مقابل 37 مليار دولار
4 شركات صينية تشتري 292 طائرة «إيرباص» مقابل 37 مليار دولار...
سعر اليورو ينخفض لأقل من 1.02 دولار للمرة الأولى منذ 2002
سعر اليورو ينخفض لأقل من 1.02 دولار للمرة الأولى منذ 2002...
حكومات أوروبية تطالب بإلغاء بعض الرحلات الجوية.. وإفلاسات محتملة للشركات
حكومات أوروبية تطالب بإلغاء بعض الرحلات الجوية.. وإفلاسات ......
«تويتر» ترسل خطابا إلى ماسك لإنقاذ الصفقة من الانهيار
«تويتر» ترسل خطابا إلى ماسك لإنقاذ الصفقة من الانهيار...
الاتحاد الأوروبي يمنح كرواتيا الموافقة النهائية على الانضمام لمنطقة اليورو عام 2023
الاتحاد الأوروبي يمنح كرواتيا الموافقة النهائية على الانضمام......
المزيد
«غازكاد» الألمانية تتوقع استئناف إيصال شحنات الغاز الروسي بمستوياتها السابقة
«غازكاد» الألمانية تتوقع استئناف إيصال شحنات الغاز الروسي ......
الاتحاد الأوروبي يحظر واردات الذهب الروسي
الاتحاد الأوروبي يحظر واردات الذهب الروسي...
الروبل يسجل أعلى مستوى له أمام الدولار منذ مطلع يوليو
الروبل يسجل أعلى مستوى له أمام الدولار منذ مطلع يوليو...
«نتفليكس» تحقق أرباح بقيمة 1.44 مليار دولار رغم فقدانها 970 ألف مشترك
«نتفليكس» تحقق أرباح بقيمة 1.44 مليار دولار رغم فقدانها 970 ......
صندوق النقد يؤكد إحراز تقدم في المفاوضات مع تونس
صندوق النقد يؤكد إحراز تقدم في المفاوضات مع تونس...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط