«غازكاد» الألمانية تتوقع استئناف إيصال شحنات الغاز الروسي بمستوياتها السابقة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة «غازكاد» الألمانية التي تدير خطوط الأنابيب بأنها تتوقع استئناف إيصال شحنات الغاز الروسي عبر «نورد ستريم 1» في موعدها بعد انتهاء أعمال الصيانة الخميس.

وقالت الشركة، في بيان الأربعاء، «نفترض أنه بناء على البيانات الحالية (حتى الساعة 15.00 في 20 يوليو)، سيستأنف نقل الغاز عبر نورد ستريم بالمستوى الذي كان عليه قبل أعمال الصيانة (أي 40% من إمكانات النقل)»، وفق «فرانس برس».

وأبلغت شركة «غازبروم» الروسية زبائنها في أوروبا، عبر رسالة اطلعت عليها «رويترز»، بأنها لا يمكنها ضمان إمدادات الغاز بسبب ظروف «استثنائية»، وهو ما يزيد المخاطر وسط إجراءات اقتصادية انتقامية بين موسكو والغرب بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت الرسالة، المؤرخة في 14 يوليو، إن المحتكر الحكومي للغاز في روسيا يعلن حالة القوة القاهرة بشأن الإمدادات بدءًا من 14 يونيو، وفق «يورو نيوز».

أكبر مستورد للغاز الروسي في ألمانيا

وقالت شركة «يونيبر» الألمانية للمرافق، أكبر مستورد للغاز الروسي في ألمانيا، وهي من بين الزبائن الذين قالوا إنهم تلقوا الرسالة، إنها رفضت رسميًا ذلك المطلب، ووصفته بأنه «غير مبرر».

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وقالت «آر دبليو إي»، أكبر منتج للكهرباء في ألمانيا ومستورد آخر للغاز الروسي، أيضًا إنها تلقت إخطارًا بالقوة القاهرة. وقالت الشركة: «نرجوكم أن تتفهموا أننا لا يمكننا التعقيب على تفاصيلها أو رأينا القانوني».

تراجع إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا

وقال مصدر تجاري، طلب عدم كشف هويته بسبب حساسية المسألة، إن القوة القاهرة تتعلق بإمدادات الغاز عبر خط أنابيب «نورد ستريم 1» وهو طريق إمداد رئيسي إلى ألمانيا ودول أوروبية أخرى. والتدفقات خلال خط الأنابيب متوقفة، بينما تُجرى صيانة سنوية لخط الأنابيب بدأت في 11 يوليو ومن المقرر أن تنتهي يوم الخميس.

وتخشى أوروبا أن موسكو قد تبقي «نورد ستريم 1» متوقفًا عن العمل انتقامًا من عقوبات فرضت على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، وهو ما يبرز أزمة طاقة تخاطر بدفع المنطقة إلى الركود. وتتراجع إمدادات الغاز الروسي عبر طرق رئيسية منذ أشهر بما في ذلك عبر أوكرانيا وروسيا البيضاء وأيضًا عبر «نورد ستريم 1» الذي يمر تحت بحر البلطيق.

ويهدف الاتحاد الأوروبي، الذي فرض عقوبات على موسكو، للتوقف عن استخدام الوقود الأحفوري الروسي بحلول 2027، لكنه يريد أن تستمر الإمدادات في الوقت الحالي بينما يعكف على تطوير مصادر بديلة.