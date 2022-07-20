الروبل يسجل أعلى مستوى له أمام الدولار منذ مطلع يوليو

القاهرة - بوابة الوسط

سجل سعر صرف الروبل الروسي أعلى مستوى له مقابل الدولار الأميركي منذ الخامس يوليو الجاري، إذ تراجع سعر صرف الدولار دون مستوى 56 روبل.

وذكرت بورصة موسكو، في بيان أوردته قناة «روسيا اليوم» الإخبارية أمس الثلاثاء، أن سعر صرف الدولار تراجع بواقع 84 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيكا) إلى 55.50 روبل، في حين انخفض سعر صرف اليورو بواقع 63 كوبيكا إلى 56.52 روبل.

وعن أسباب ارتفاع العملة الروسية أخيرا، قال خبراء روس إن الأمر يرتبط ببداية الفترة الضريبية في روسيا، وفي هذا الوقت، ترتفع العملة الروسية بشكل تقليدي، كما أن أسعار النفط التي تجاوزت مستوى 100 دولار للبرميل، تدعم الروبل.

وأضاف الخبراء أنه إلى جانب هذين العاملين، هناك عوامل قديمة مثل الانخفاض الحاد في الواردات والفائض القياسي في الحساب التجاري.