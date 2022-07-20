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صندوق النقد يؤكد إحراز تقدم في المفاوضات مع تونس

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 يوليو 2022, 08:27 صباحا
صندوق النقد يؤكد إحراز تقدم في المفاوضات مع تونس
شعار صندوق النقد الدولي في واشنطن، (أرشيفية: ا ف ب)
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أعلن صندوق النقد الدولي أنّ بعثة من خبرائه اختتمت الإثنين زيارة إلى تونس في إطار مفاوضات تجريها المؤسسة المالية الدولية مع البلد المأزوم؛ لمنحه برنامج مساعدات، مشيراً إلى أنّ المحادثات بين الجانبين حقّقت «تقدما جيّدا».

وقال الصندوق في بيان أمس الثلاثاء، «حقّقت السلطات التونسية وخبراء صندوق النقد الدولي تقدّماً جيّداً في تحديد المعالم الرئيسية لسياسات وإصلاحات السلطات التي يمكن أن يدعمها برنامج مع صندوق النقد الدولي»، مضيفا أنّ «المناقشات ستستمرّ على مدار الأسابيع المقبلة»، حسب وكالة «فرانس برس».

ورحب الصندوق في بيانه بمواصلة السلطات التونسية «التقدّم في جدول أعمالها للإصلاح الاقتصادي من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلّي، ودعم النمو الاحتوائي، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وكذلك العدالة الضريبية».

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كما أشاد «بانفتاح الحكومة والشركاء الاجتماعيين تجاه الحوار البنّاء بشأن تنفيذ برنامج إصلاحي مراعٍ للاعتبارات الاجتماعية وداعمٍ للنمو».

ونقل البيان عن رئيس البعثة بيورن روتر قوله إنّ «المناقشات كانت مثمرة بشأن اتفاق جديد في إطار (تسهيل الصندوق الممدّد) لدعم السياسات والإصلاحات الاقتصادية للسلطات».

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