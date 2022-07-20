بوتين يعلن شرطا لتسهيل موسكو تصدير الحبوب الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط

اشترط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، أن يرفع كل الغرب القيود التي فرضها على تصدير الحبوب الروسية مقابل أن تسهل موسكو تصدير الحبوب الأوكرانية.

وخلال مؤتمر صحافي أعقب قمة ثلاثية جمعته مع نظيريه الإيراني إبراهيم رئيسي والتركي رجب طيب أردوغان قال بوتين «سنعمل على تسهيل تصدير الحبوب الأوكرانية، لكنّنا ننطلق من فكرة أنّه سيتمّ رفع كلّ القيود المتعلّقة بالنقل الجوّي لصادرات الحبوب الروسية»، وفق وكالة «فرانس برس».

- بوتين يعلن إحراز تقدم في محادثات تصدير الحبوب الأوكرانية ويشكر إردوغان

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الرئيس الروسي عن إحراز تقدم في المحادثات حول تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، وشكر نظيره التركي رجب طيب إردوغان أثناء لقاء في طهران.

وقال بوتين متوجهًا إلى إردوغان في تصريحات أوردها الكرملين في بيان: «بفضل وساطتكم، أحرزنا تقدّمًا. لم تحل كل المسائل بعد، هذا صحيح، لكن هناك حركة وهذا أمر جيد»، وفق وكالة «فرانس برس».