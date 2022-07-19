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أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف شح المعروض ودعم الدولار الضعيف

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 يوليو 2022, 09:29 صباحا
أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف شح المعروض ودعم الدولار الضعيف
مصفاة نفط لمجموعة «غازبروم نيفت» الروسية العملاقة، 28 أبريل 2022 ( أ ف ب)
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ارتفع سعر النفط قليلا، اليوم الثلاثاء، لتقليص خسائره السابقة بعد أن قفز بأكثر من خمسة دولارات للبرميل في الجلسة السابقة، وسط مخاوف بشأن شح المعروض.

وزادت العقود الآجلة لخام (برنت) في سبتمبر 17 سنتا إلى 106.51 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:45 بتوقيت غرينتش. وزاد العقد 5.1% أمس الإثنين، وهو أكبر مكسب بالنسبة المئوية منذ 12 أبريل، حسب وكالة «رويترز».

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس بنسبة 36% إلى 102.96 دولار للبرميل. وزاد العقد 5.1% أمس الاثنين وهو أكبر مكسب بالنسبة المئوية منذ 11 مايو.

النفط والصراع في أوكرانيا
وتراجعت أسعار النفط بين المخاوف بشأن الإمدادات حيث أدت العقوبات الغربية على الخام الروسي وإمدادات الوقود بسبب الصراع في أوكرانيا إلى تعطيل التدفقات التجارية إلى شركات التكرير والمستخدمين النهائيين، وتزايد المخاوف من أن جهود البنك المركزي لترويض التضخم المتزايد قد تؤدي إلى ركود من شأنه أن يخفض. الطلب على الوقود في المستقبل.

قال جيفري هالي، كبير محللي السوق في «أواندا» في مذكرة: «إن عدم التوازن الأساسي بين العرض والطلب ضيق كما كان دائما»، وأضاف «ربما تكون أسعار النفط قد بلغت ذروتها، لكنها بالتأكيد لا تبدو وكأنها تنخفض ماديا من هنا ما لم نحصل على مفاجأة كبيرة من (أوبك بلس)».

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وزار الرئيس الأميركي جو بايدن المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط، الأسبوع الماضي، على أمل إبرام اتفاق بشأن زيادة إنتاج النفط لترويض أسعار الوقود. ومع ذلك، فإن المسؤولين من المملكة العربية السعودية، الزعيم الفعلي لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، لم يعطوا تأكيدات واضحة بتأمين زيادة الإنتاج.

قال وارن باترسون، رئيس استراتيجية السلع في «آي إن جي»، في مذكرة إن «السوق كان لديها الوقت لاستيعاب زيارة الرئيس بايدن مع استنتاج أنه من غير المرجح أن تقوم (أوبك) وحلفاؤها بما في ذلك روسيا، المعروفة باسم «أوبك بلس»، بزيادة الإنتاج بقوة أكبر من المخطط لها على المدى القصير.

ضعف الدولار
تلقت أسعار النفط دعما من ضعف الدولار الأميركي اليوم الثلاثاء، الذي بقي بالقرب من أدنى مستوى في أسبوع واحد، مما جعل النفط الذي تهيمن عليه العملة الأميركية أرخص قليلا للمشترين الذين يحملون عملات أخرى. وقال باترسون من «آي إن جي»: «قدم ضعف الدولار دعما للسوق، جنبا إلى جنب مع مجمع السلع الأوسع».

كانت توقعات مخزونات النفط في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، هي أن إمدادات الخام ونواتج التقطير ربما ارتفعت الأسبوع الماضي بينما من المرجح أن تنخفض مخزونات البنزين، وفقا لاستطلاع أولي أجرته «رويترز».

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