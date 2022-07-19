Atwasat

تراجع قياسي قي قيمة الروبية الهندية أمام الدولار

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 يوليو 2022, 08:21 صباحا
تراجع قياسي قي قيمة الروبية الهندية أمام الدولار
بائع يعد أوراقا نقدية من العملة الهندية، 9 مايو 2022، (ا ف ب)
alwasat radio

تراجع سعر صرف العملة الهندية إلى أكثر من 80 روبية للدولار، للمرة الأولى الثلاثاء، في وقت يعزز الدولار موقعه ويزداد تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى الخارج.

وأظهرت بيانات «بلومبيرغ» أن سعر الروبية بلغ 80.0600 في مقابل الدولار بعيد بدء التداول، حسب وكالة «فرانس برس».

وأدى ارتفاع مستوى التضخم ومعدلات الفائدة في الولايات المتحدة، الذي ترافق مع المخاوف من ركود اقتصادي وشيك في أكبر اقتصاد في العالم، إلى ارتفاع سعر الدولار في الأسابيع الأخيرة، في وقت يحاول المستثمرون تجنب المخاطر.

وفاقم تشديد السياسة النقدية الأميركية من خروج رؤوس الأموال من أسواق ناشئة مثل الهند، حيث سحب مستثمرون أجانب مبلغا صافيا قدره 30.8 مليار دولار على شكل ديون وأسهم هذا العام.

وأظهرت بيانات نشرت الأسبوع الماضي أن التضخم في أسعار المواد الاستهلاكية في الولايات المتحدة سجل مستوى جديدا في يونيو الماضي، يعد الأعلى منذ أربعة عقود، متجاوزا تقديرات السوق ومعززا التوقعات برفع الاحتياطي الفدرالي معدلات الفائدة بشكل كبير الأسبوع المقبل. وفي بيان خطي موجه إلى البرلمان الاثنين، أرجعت وزيرة المال الهندية نيرمالا سيثارامان التراجع الكبير للروبية إلى أسباب خارجية.

وأفادت بأن «عوامل دولية مثل النزاع الروسي الأوكراني وارتفاع أسعار الخام وتشديد الظروف المالية العالمية هي الأسباب الرئيسية لتراجع الروبية الهندية أمام الدولار الأميركي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

منتخب مصر يتوج بطلا لكأس أمم أفريقيا لكرة اليد

منتخب مصر يتوج بطلا لكأس أمم أفريقيا لكرة اليد
6 ميداليات لليبيين الشبلي وشرلالة في بطولة تونس للسباحة

6 ميداليات لليبيين الشبلي وشرلالة في بطولة تونس للسباحة
رسالة لـ«غازبروم» تبلغ زبائنها في أوروبا بإعلان حالة «القوة القاهرة»

رسالة لـ«غازبروم» تبلغ زبائنها في أوروبا بإعلان حالة «القوة القاهرة»
«الدولية للهجرة»: إعادة 193 مهاجرا إلى ليبيا خلال أسبوع.. وغرق 176 شخصا منذ بداية العام

«الدولية للهجرة»: إعادة 193 مهاجرا إلى ليبيا خلال أسبوع.. وغرق 176 شخصا منذ ...
كاركاتير حليم - المسؤول والمواطن!

كاركاتير حليم - المسؤول والمواطن!
دراغي يزور الجزائر لوضع اللمسات الأخيرة على صفقات تعزيز إمدادات الغاز

دراغي يزور الجزائر لوضع اللمسات الأخيرة على صفقات تعزيز إمدادات الغاز
مجموعة «إتش آند إم» للملابس تقرر الانسحاب من روسيا

مجموعة «إتش آند إم» للملابس تقرر الانسحاب من روسيا
الصور الأولية لسيارة «CELESTIQ» الكهربائية

الصور الأولية لسيارة «CELESTIQ» الكهربائية
الإفراج عن الصحفية الروسية مارينا أوفسيانيكوفا بعد توقيفها لساعات

الإفراج عن الصحفية الروسية مارينا أوفسيانيكوفا بعد توقيفها لساعات
الدبيبة والمشري يلتقيان في احتفالية للسفارة التركية

الدبيبة والمشري يلتقيان في احتفالية للسفارة التركية
استئناف صيانة وتجهيز ملعب طرابلس الدولي وفق اشتراطات الاتحاد الأفريقي

استئناف صيانة وتجهيز ملعب طرابلس الدولي وفق اشتراطات الاتحاد الأفريقي
جاكي شان يحول «الحجر الأسود» في سورية إلى استوديو

جاكي شان يحول «الحجر الأسود» في سورية إلى استوديو
هدية: مجلس النواب سيعقد جلسة طارئة بشأن المناصب السيادية

هدية: مجلس النواب سيعقد جلسة طارئة بشأن المناصب السيادية
إعلان موعد بدء العام الدراسي المقبل والتعاقد مع 22 شركة لطباعة الكتاب المدرسي

إعلان موعد بدء العام الدراسي المقبل والتعاقد مع 22 شركة لطباعة الكتاب المدرسي
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي بنغازي 0 - 2 النصر

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي بنغازي 0 - 2 النصر
انتهت عبر قناة «WTV» تتويج الملاكم الليبي سعد الفلاح بانتصاره على الإيراني زالهي في تركيا

انتهت عبر قناة «WTV» تتويج الملاكم الليبي سعد الفلاح بانتصاره على الإيراني زالهي...
انتهت عبر قناة «WTV»: الاتحاد 2 - 0 الأولمبي

انتهت عبر قناة «WTV»: الاتحاد 2 - 0 الأولمبي
مشروع عراقي طموح لاستعادة «عرش» النخيل

مشروع عراقي طموح لاستعادة «عرش» النخيل
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
مجموعة «إتش آند إم» للملابس تقرر الانسحاب من روسيا
مجموعة «إتش آند إم» للملابس تقرر الانسحاب من روسيا
ثورة صامتة في اليابان ترسخ «العمل من بعد»
ثورة صامتة في اليابان ترسخ «العمل من بعد»
بوتين يتعهد بتجاوز مشاكل قطاع التكنولوجيا نتيجة العقوبات الغربية بمنتجات محلية
بوتين يتعهد بتجاوز مشاكل قطاع التكنولوجيا نتيجة العقوبات الغربية ...
رئيس الجزائر يوقع اتفاقا لتزويد إيطاليا بالغاز بقيمة 4 مليارات دولار
رئيس الجزائر يوقع اتفاقا لتزويد إيطاليا بالغاز بقيمة 4 مليارات ...
الجفاف يهدد نصف أراضي الاتحاد الأوروبي
الجفاف يهدد نصف أراضي الاتحاد الأوروبي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
4 شركات صينية تشتري 292 طائرة «إيرباص» مقابل 37 مليار دولار
4 شركات صينية تشتري 292 طائرة «إيرباص» مقابل 37 مليار دولار...
سعر اليورو ينخفض لأقل من 1.02 دولار للمرة الأولى منذ 2002
سعر اليورو ينخفض لأقل من 1.02 دولار للمرة الأولى منذ 2002...
حكومات أوروبية تطالب بإلغاء بعض الرحلات الجوية.. وإفلاسات محتملة للشركات
حكومات أوروبية تطالب بإلغاء بعض الرحلات الجوية.. وإفلاسات ......
«تويتر» ترسل خطابا إلى ماسك لإنقاذ الصفقة من الانهيار
«تويتر» ترسل خطابا إلى ماسك لإنقاذ الصفقة من الانهيار...
الاتحاد الأوروبي يمنح كرواتيا الموافقة النهائية على الانضمام لمنطقة اليورو عام 2023
الاتحاد الأوروبي يمنح كرواتيا الموافقة النهائية على الانضمام......
المزيد
أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف شح المعروض ودعم الدولار الضعيف
أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف شح المعروض ودعم الدولار الضعيف...
تراجع قياسي قي قيمة الروبية الهندية أمام الدولار
تراجع قياسي قي قيمة الروبية الهندية أمام الدولار...
رسالة لـ«غازبروم» تبلغ زبائنها في أوروبا بإعلان حالة «القوة القاهرة»
رسالة لـ«غازبروم» تبلغ زبائنها في أوروبا بإعلان حالة «القوة ......
الجفاف يهدد نصف أراضي الاتحاد الأوروبي
الجفاف يهدد نصف أراضي الاتحاد الأوروبي...
رئيس الجزائر يوقع اتفاقا لتزويد إيطاليا بالغاز بقيمة 4 مليارات دولار
رئيس الجزائر يوقع اتفاقا لتزويد إيطاليا بالغاز بقيمة 4 ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط