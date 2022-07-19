تراجع قياسي قي قيمة الروبية الهندية أمام الدولار

القاهرة - بوابة الوسط

تراجع سعر صرف العملة الهندية إلى أكثر من 80 روبية للدولار، للمرة الأولى الثلاثاء، في وقت يعزز الدولار موقعه ويزداد تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى الخارج.

وأظهرت بيانات «بلومبيرغ» أن سعر الروبية بلغ 80.0600 في مقابل الدولار بعيد بدء التداول، حسب وكالة «فرانس برس».

وأدى ارتفاع مستوى التضخم ومعدلات الفائدة في الولايات المتحدة، الذي ترافق مع المخاوف من ركود اقتصادي وشيك في أكبر اقتصاد في العالم، إلى ارتفاع سعر الدولار في الأسابيع الأخيرة، في وقت يحاول المستثمرون تجنب المخاطر.

وفاقم تشديد السياسة النقدية الأميركية من خروج رؤوس الأموال من أسواق ناشئة مثل الهند، حيث سحب مستثمرون أجانب مبلغا صافيا قدره 30.8 مليار دولار على شكل ديون وأسهم هذا العام.

وأظهرت بيانات نشرت الأسبوع الماضي أن التضخم في أسعار المواد الاستهلاكية في الولايات المتحدة سجل مستوى جديدا في يونيو الماضي، يعد الأعلى منذ أربعة عقود، متجاوزا تقديرات السوق ومعززا التوقعات برفع الاحتياطي الفدرالي معدلات الفائدة بشكل كبير الأسبوع المقبل. وفي بيان خطي موجه إلى البرلمان الاثنين، أرجعت وزيرة المال الهندية نيرمالا سيثارامان التراجع الكبير للروبية إلى أسباب خارجية.

وأفادت بأن «عوامل دولية مثل النزاع الروسي الأوكراني وارتفاع أسعار الخام وتشديد الظروف المالية العالمية هي الأسباب الرئيسية لتراجع الروبية الهندية أمام الدولار الأميركي».