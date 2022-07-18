الجفاف يهدد نصف أراضي الاتحاد الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط

حذر باحثون لدى المفوضية الأوروبية، الإثنين، من أن نحو نصف أراضي الاتحاد الأوروبي بات معرضًا لخطر الجفاف، فيما ترزح دول جنوب غرب أوروبا تحت وطأة موجة حر قاسية.

وفي تقرير لشهر يوليو، أفاد مركز الأبحاث المشترك التابع للمفوضية الأوروبية، بأن 46 في المئة من أراضي الاتحاد الأوروبي معرضة لجفاف بمستوى يستدعي التحذير منه، و11% عند مستوى الإنذار إذ باتت المحاصيل تعاني نقص المياه، وفق «فرانس برس».

وأفاد الاتحاد الأوروبي بأن البلد الأكثر تأثرًا هي إيطاليا، حيث يواجه حوض نهر بو في شمال البلاد أعلى مستوى من الجفاف الشديد.

إسبانيا: كميات المياه في الخزانات أقل بنسبة 31%

وفي إسبانيا، باتت كميات المياه في الخزانات أقل بنسبة 31% من المعدل المسجل خلال عشر سنوات، بينما بلغت كمية المياه اللازمة لإنتاج الطاقة الكهرمائية نصف معدلها في السنوات السبع السابقة.

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كما حذر باحثو الاتحاد الأوروبي من أن نقص المياه وشدة الحرارة يتسببان بتراجع المحاصيل في فرنسا ورومانيا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا. وتشير توقعات الطقس إلى أن الوضع سيستمر، بحسب التقرير، وهو ما سيفاقم تداعيات «الوضع الخطير للغاية» حاليًا على الزراعة والطاقة وموارد المياه.