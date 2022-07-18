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بوتين يتعهد بتجاوز مشاكل قطاع التكنولوجيا نتيجة العقوبات الغربية بمنتجات محلية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 يوليو 2022, 05:52 مساء
بوتين يتعهد بتجاوز مشاكل قطاع التكنولوجيا نتيجة العقوبات الغربية بمنتجات محلية
روبوت "يانديكس" لإيصال الطلبات أمام مقر الشركة في موسكو. (أ ف ب)
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تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، بتجاوز المشاكل «الهائلة» في قطاع التكنولوجيا المتطورة التي تواجهها بلاده نتيجة العقوبات الغربية غير المسبوقة المفروضة عليها بسبب غزو أوكرانيا.

وقال بوتين إن الغرب فرض عقوبات تهدف لمنع روسيا من الوصول إلى منتجات في قطاع التكنولوجيا المتقدمة، في محاولة للحد من تطور البلاد، وفق «فرانس برس». 

وأفاد خلال اجتماع «يطرح ذلك تحديًا هائلًا على بلدنا.. مع إدراكنا الحجم الهائل من الصعوبات التي نواجهها، سنبحث عن حلول جديدة بأسلوب نشط و(يتميز) بالكفاءة». وأوضح أن روسيا ستستخدم أيضًا تكنولوجيا «سيادية» ومنتجات من شركات محلية مبتكرة.

 قطع عن التمويل الغربي نتيجة العقوبات
كما أشار إلى أن عديد الشركات الروسية التي تحقق نموًا سريعًا مثل «أوزون» لتجارة التجزئة عبر الإنترنت أو «يانديكس» للتكنولوجيا باتت مقطوعة عن التمويل الغربي نتيجة العقوبات.

ولفت إلى أن على روسيا المسارعة لابتكار بدائل ليكون بمقدور هذا النوع من الشركات جذب التمويل اللازم في الداخل ومواصلة التطور. وقال بوتين: «أتطلع للحصول على مقترحات مفصلة من وزارتي المال وبنك روسيا» في هذا الصدد. 

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وعلقت العديد من كبرى شركات التكنولوجيا بما فيها «آبل» و«مايكروسوفت» و«إنتل» عملياتها في روسيا أو غادرت البلاد بالكامل بعدما أرسل بوتين قواته إلى أوكرانيا في 24 فبراير، ما ترك روسيا من دون أي بدائل محلية.

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