مجموعة «إتش آند إم» للملابس تقرر الانسحاب من روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مجموعة هينيس آند ماوريتس (إتش آند إم) السويدية، للملابس التي علقت مبيعاتها في روسيا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، الإثنين، أنها ستنسحب تدريجيا من هذا البلد، حيث لديها ستة آلاف موظف.

وقالت المديرة العامة للمجموعة إيلينا هيلمرسون في بيان «بعد تفكير عميق، نرى أنه من المستحيل مواصلة نشاطنا في روسيا نظرا إلى الوضع»، بحسب وكالة «فرانس برس».

المجموعة تنوي إعادة فتح متاجرها موقتا

وفي إطار انسحابها من السوق الروسية، تنوي المجموعة إعادة فتح متاجرها موقتا، بعدما أغلقتها منذ مطلع مارس، وذلك بهدف بيع بضاعتها المتبقية.

وتوظف «إتش آند إم»، التي بدأت عملياتها في روسيا العام 2009، نحو ستة آلاف شخص.

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وأضافت هيلمرسون، «نشعر بحزن بالغ حيال التداعيات التي ستترتب على ذلك، بالنسبة لزملائنا ونحن ممتنون جدا لعملهم الشاق وتفانيهم».

وبحسب المجموعة، فإن هذا الانسحاب سيكلفها في المجمل مليارَي كرونة سويدية (حوالي 189 مليون يورو)، بما في ذلك تخفيض السيولة بنحو مليار كرونة، موضحة أن الخسائر ستُحتسب ضمن حسابات الربع الثالث من العام.

وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا، علقت شركات سويدية عدة أنشطتها في روسيا، وأوقفت شركة «فولفو» المصنعة للسيارات المبيعات والإنتاج في مصنعها في كالوغا وسط روسيا، فيما أعلنت شركة «إريكسون» للاتصالات أنها ستوقف عمليات التسليم للزبائن الروس، كما قررت مجموعة «إيكيا» العملاقة أيضا «تخفيف أنشطتها في روسيا وبيلاروس»، التي سبق أن علقتها إثر بدء الغزو.