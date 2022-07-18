Atwasat

الصين تحض المصارف على دعم قطاع العقارات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 يوليو 2022, 01:03 مساء
الصين تحض المصارف على دعم قطاع العقارات
لقطة من شارع في بكين. 17 يوليو 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

حضت الهيئة الناظمة للقطاع المصرفي في الصين، المقرضين على منح مطوري العقارات، مزيدا من القروض، في وقت يمتنع عدد متزايد من المستثمرين عن تسديد أقساط الرهن العقاري لمشاريع سكنية غير مستكملة في 50 مدينة.

وأفادت بيانات من مجموعات معنية في القطاع ومحللين، بأن المستثمرين في العقارات توقفوا عن تسديد الدفعات لوحدات سكنية جرى بيعها، ضمن 100 مشروع سكني على الأقل في ظل الغضب حيال تأخير في تسليم منازل بيعت، ومواعيد التسليم غير الواضحة وتوقف أعمال البناء، بحسب وكالة «فرانس برس».

مخاوف من عدوى مالية في قطاع العقارات
وفاقمت هذه المقاطعة المخاوف من عدوى مالية في قطاع العقارات، الذي يعاني من اضطرابات في البلاد، ويسهم بحسب التقديرات بما بين 18 و30% من إجمالي الناتج الداخلي ويعد محركا رئيسيا للنمو في ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم.

- تخفيض نسبة الإقراض في الصين.. وانتعاش في سوق العقارات

وحضت اللجنة الصينية المصرفية والمنظمة للتأمين، المصارف على «الإيفاء بشكل فاعل باحتياجات التمويل المنطقية لشركات العقارات ودعم بناء المنازل المخصصة للإيجار بقوة»، إلى جانب دعم الدمج بين المشاريع وعمليات الاستحواذ، وفق ما أفاد ممثل عن الهيئة وسائل إعلام محلية في مقابلة نشرت الأحد.

كذلك طُلب من الصارف «القيام بأداء جيد فيما يتعلق بخدمة العملاء.. والتزام العقود وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للزبائن الماليين».

وأوضح المسؤول الذي لم تُكشف هويته أن هذه الإجراءات ضرورية «للمحافظة على عمل سوق العقارات بشكل مستقر ومنظم».

حملة لاستهداف الاستدانة المفرطة في قطاع العقارات
وأطلقت السلطات العام 2020، حملة استهدفت الاستدانة المفرطة في قطاع العقارات، ما ترك شركات عملاقة مثل «إيفرغراند» و«سوناك»، تكافح لتسديد دفعات وأجبرها بالتالي على إعادة التفاوض مع الدائنين في وقت باتت على حافة الإفلاس.

واجتمعت الهيئات الناظمة مع المصارف الأسبوع الماضي، لمناقشة ازدياد مقاطعة الزبائن لسداد أقساط الرهن العقاري، وفق ما ذكرت «بلومبيرغ نيوز»، في وقت تقترب المزيد من شركات التطوير العقاري الصينية من حافة التخلف عن سداد الديون.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد الصين تباطؤا في النمو وتراجعا في مبيعات العقارات، ما يفاقم المخاطر على الاستقرار قبيل مؤتمر الحزب الشيوعي المرتقب في الخريف، والذي يتوقع بأن يشهد خلاله منح الرئيس شي جينبينغ ولاية ثالثة على رأس السلطة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سريلانكا تمدد حالة الطوارئ قبل انتخاب رئيس جديد الأربعاء

سريلانكا تمدد حالة الطوارئ قبل انتخاب رئيس جديد الأربعاء
تقرير برلماني ينتقد استجابة الشرطة لعملية إطلاق نار في مدرسة بتكساس أودت بحياة 21 شخصا

تقرير برلماني ينتقد استجابة الشرطة لعملية إطلاق نار في مدرسة بتكساس أودت بحياة ...
جاكي شان يحول «الحجر الأسود» في سورية إلى استوديو

جاكي شان يحول «الحجر الأسود» في سورية إلى استوديو
بوريل: استئناف تصدير الحبوب من أوكرانيا «مسألة حياة أو موت»

بوريل: استئناف تصدير الحبوب من أوكرانيا «مسألة حياة أو موت»
شكوك بوجود خيانة لصالح روسيا.. زيلينسكي يقيل المدعية العامة ورئيس جهاز الأمن الأوكراني

شكوك بوجود خيانة لصالح روسيا.. زيلينسكي يقيل المدعية العامة ورئيس جهاز الأمن ...
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي بنغازي 0 - 2 النصر

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي بنغازي 0 - 2 النصر
انتهت عبر قناة «WTV» تتويج الملاكم الليبي سعد الفلاح بانتصاره على الإيراني زالهي في تركيا

انتهت عبر قناة «WTV» تتويج الملاكم الليبي سعد الفلاح بانتصاره على الإيراني زالهي...
انتهت عبر قناة «WTV»: الاتحاد 2 - 0 الأولمبي

انتهت عبر قناة «WTV»: الاتحاد 2 - 0 الأولمبي
مشروع عراقي طموح لاستعادة «عرش» النخيل

مشروع عراقي طموح لاستعادة «عرش» النخيل
الأخضر×الأهلي طرابلس.. الاتحاد×الأولمبي.. الأهلي بنغازي×النصر في الدوري السداسي

الأخضر×الأهلي طرابلس.. الاتحاد×الأولمبي.. الأهلي بنغازي×النصر في الدوري السداسي
الدبيبة: تعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة النفط جاء باتفاق مع عدة أطراف سياسية

الدبيبة: تعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة النفط جاء باتفاق مع عدة أطراف سياسية
بايدن يختلف مع الرواية السعودية بشأن نقاش دار حول مقتل خاشقجي

بايدن يختلف مع الرواية السعودية بشأن نقاش دار حول مقتل خاشقجي
خبراء: المدفعية الدقيقة تغير ميزان القوى في أوكرانيا

خبراء: المدفعية الدقيقة تغير ميزان القوى في أوكرانيا
وزيرة الخزانة الأميركية عقدت اجتماعات «مثمرة» بشأن تحديد سقف لأسعار النفط الروسي

وزيرة الخزانة الأميركية عقدت اجتماعات «مثمرة» بشأن تحديد سقف لأسعار النفط الروسي
جَرة البرلمان الليبي

جَرة البرلمان الليبي
إصابات «كورونا» تسجل قفزة جديدة في الصين

إصابات «كورونا» تسجل قفزة جديدة في الصين
خلال 5 أيام.. موجة الحر تحصد أرواح 360 شخصا في إسبانيا

خلال 5 أيام.. موجة الحر تحصد أرواح 360 شخصا في إسبانيا
«الاتحاد» يصدر بيانا شديد اللهجة حول ملابسات غياب الـ«فار» في الدوري السداسي ويعلن 3 مطالب

«الاتحاد» يصدر بيانا شديد اللهجة حول ملابسات غياب الـ«فار» في الدوري السداسي ...
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
روسيا تزيد حصة صادراتها من زيت دوار الشمس
روسيا تزيد حصة صادراتها من زيت دوار الشمس
وزيرة الخزانة الأميركية عقدت اجتماعات «مثمرة» بشأن تحديد سقف لأسعار النفط الروسي
وزيرة الخزانة الأميركية عقدت اجتماعات «مثمرة» بشأن تحديد سقف ...
بعد الهبوط التاريخي لليورو.. ماذا تحتاج العملة الأوروبية لتجاوز أزمتها؟
بعد الهبوط التاريخي لليورو.. ماذا تحتاج العملة الأوروبية لتجاوز ...
«بوينغ»: «كوفيد» لم يغيِّر توقعات النمو على الأمد البعيد لقطاع الطيران التجاري
«بوينغ»: «كوفيد» لم يغيِّر توقعات النمو على الأمد البعيد لقطاع ...
أسعار النفط ترتفع في ظل قلة الإمدادات
أسعار النفط ترتفع في ظل قلة الإمدادات
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
4 شركات صينية تشتري 292 طائرة «إيرباص» مقابل 37 مليار دولار
4 شركات صينية تشتري 292 طائرة «إيرباص» مقابل 37 مليار دولار...
سعر اليورو ينخفض لأقل من 1.02 دولار للمرة الأولى منذ 2002
سعر اليورو ينخفض لأقل من 1.02 دولار للمرة الأولى منذ 2002...
حكومات أوروبية تطالب بإلغاء بعض الرحلات الجوية.. وإفلاسات محتملة للشركات
حكومات أوروبية تطالب بإلغاء بعض الرحلات الجوية.. وإفلاسات ......
«تويتر» ترسل خطابا إلى ماسك لإنقاذ الصفقة من الانهيار
«تويتر» ترسل خطابا إلى ماسك لإنقاذ الصفقة من الانهيار...
الاتحاد الأوروبي يمنح كرواتيا الموافقة النهائية على الانضمام لمنطقة اليورو عام 2023
الاتحاد الأوروبي يمنح كرواتيا الموافقة النهائية على الانضمام......
المزيد
مجموعة «إتش آند إم» للملابس تقرر الانسحاب من روسيا
مجموعة «إتش آند إم» للملابس تقرر الانسحاب من روسيا...
الصين تحض المصارف على دعم قطاع العقارات
الصين تحض المصارف على دعم قطاع العقارات...
«فيتش سوليوشنز» تتوقع ارتفاع التضخم في مصر ورفع الفائدة 3%
«فيتش سوليوشنز» تتوقع ارتفاع التضخم في مصر ورفع الفائدة 3%...
أسعار النفط ترتفع في ظل قلة الإمدادات
أسعار النفط ترتفع في ظل قلة الإمدادات...
«بوينغ»: «كوفيد» لم يغيِّر توقعات النمو على الأمد البعيد لقطاع الطيران التجاري
«بوينغ»: «كوفيد» لم يغيِّر توقعات النمو على الأمد البعيد ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط