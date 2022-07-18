أسعار النفط ترتفع في ظل قلة الإمدادات

القاهرة - بوابة الوسط

واصلت أسعار النفط مكاسبها، اليوم الإثنين، مدعومة بضعف الدولار وشح الإمدادات، ما عوض المخاوف بشأن الركود واحتمال حدوث إغلاق واسع النطاق لفيروس «كورونا» المستجد في الصين، مما أدى مرة أخرى إلى خفض الطلب على الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام «برنت» لتسوية سبتمبر 69 سنتا أو 0.7% إلى 101.85 دولار للبرميل بعد ارتفاعها 2.1% يوم الجمعة، وصعدت العقود الآجلة لخام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي لتسليم أغسطس 27 سنتا، أو 0.3%، إلى 97.86 دولار للبرميل، بعد صعودها 1.9% في الجلسة السابقة، حسب وكالة «رويترز».

وفي الأسبوع الماضي، سجل «برنت» و«غرب تكساس» الوسيط أكبر انخفاض أسبوعي لهما في نحو شهر وسط مخاوف من ركود سيضر بالطلب على النفط، واستمرت التحاليل الجماعية لاختبار «كورونا» في أجزاء من الصين هذا الأسبوع، مما أثار مخاوف بشأن الطلب على النفط في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ومع ذلك، ظلت إمدادات النفط شحيحة، مما يدعم الأسعار. كما هو متوقع، فشلت رحلة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المملكة العربية السعودية في تحقيق أي تعهد من أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لتعزيز إمدادات النفط. ويريد بايدن من منتجي النفط الخليجيين زيادة الإنتاج للمساعدة في ترويض أسعار النفط وخفض التضخم.