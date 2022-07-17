وزيرة الخزانة الأميركية عقدت اجتماعات «مثمرة» بشأن تحديد سقف لأسعار النفط الروسي

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، السبت، إنها عقدت اجتماعات مثمرة بشأن تحديد سقف مقترح لأسعار النفط الروسي مع مجموعة من الدول على هامش اجتماع لوزراء مالية مجموعة العشرين.

وأوضحت يلين أن اجتماعاتها على المستوى الثنائي ومشاركتها في الجلسات الأوسع لمجموعة العشرين في إندونيسيا، ركزت على التكلفة البشرية والاقتصادية لغزو روسيا لأوكرانيا، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة ودولًا أخرى «نددت بشكل قاطع تمامًا بالأفعال (الروسية) المخزية»، بحسب وكالة «يورو نيوز».

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وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن يلين التقت مسؤولين ماليين من السعودية وأستراليا وجنوب أفريقيا وتركيا وسنغافورة، فيما أوضح مسؤول بوزارة الخزانة أنها تناولت العشاء أيضًا مع وزيرة المالية الكندية كريستيا فريلاند.

اجتماعات ثنائية مثمرة

وقالت يلين للصحفيين، خارج مكان الاجتماع، «فيما يتعلق بتكاليف الطاقة، عقدت اجتماعات ثنائية مثمرة مع أكثر من ستة من نظرائي، حيث ناقشنا إيجابيات وضع سقف للسعر وكيف يمكن أن يساعدنا هذا في تحقيق أهدافنا المتمثلة في حرمان (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، من عوائد آلة الحرب الخاصة به مع الحد كذلك من تكاليف الطاقة».

وأضافت أن تحديد سقف للسعر من «أقوى أدواتنا للتصدي لارتفاع الأسعار التي يواجهها الناس في أميركا وحول العالم».