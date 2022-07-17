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روسيا تزيد حصة صادراتها من زيت دوار الشمس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 يوليو 2022, 01:11 مساء
روسيا تزيد حصة صادراتها من زيت دوار الشمس
حقول عباد الشمس, (الإنترنت)
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قالت الحكومة الروسية، الأحد، إنها زادت حصة صادراتها من زيت وبذور دوار الشمس، مشيرة إلى وجود إمدادات محلية كافية.

وأوضحت الحكومة، اليوم الأحد، أن حصة تصدير زيت دوار الشمس زيدت بمقدار 400 ألف طن على الحد الأقصى السابق للتصدير، البالغ 1.5 مليون طن، في حين رفعت حصة تصدير بذور دوار الشمس، بمقدار 150 ألف طن وكانت تبلغ من قبل 700 ألف طن، بحسب وكالة «يورو نيوز».

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وكانت روسيا حظرت تصدير بذور دوار الشمس، منذ نهاية مارس حتى نهاية أغسطس، وفرضت حصة على تصدير زيت دوار الشمس لتجنب نقص المعروض في البلاد وتخفيف الضغوط على الأسعار محليًا.

توافر الإمدادات الكافية في السوق المحلية
وقالت الحكومة إن قرار تخفيف القيود على الصادرات، جاء بسبب توافر الإمدادات الكافية في السوق المحلية، مضيفة أن المنتجين سيستفيدون من زيادة الصادرات.

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