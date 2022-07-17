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«بوينغ» تتوقع نمو أسطول الطائرات التجارية في العالم بـ82% بحلول 2041

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 يوليو 2022, 08:56 صباحا
«بوينغ» تتوقع نمو أسطول الطائرات التجارية في العالم بـ82% بحلول 2041
طائرة «بوينغ 737 ماكس». (الإنترنت)
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كشفت بيانات نشرتها مجموعة «بوينغ»، السبت، أن «كوفيد» لم يغير بشكل جوهري توقعات النمو على الأمد البعيد لقطاع الطيران التجاري، إذ يتوقع أن يزداد عدد الطائرات بنسبة 82 في المئة بحلول العام 2041.

وجاء في التوقعات السنوية للأسواق التجارية الصادرة عن «بوينغ» أن الشركة تتوقع أسطولًا عالميًا يضم 47080 طائرة على مدى العقدين المقبلين، مقارنة مع 25900 العام 2019، إذ ستكون نصف الطلبيات لاستبدال طائرات خرجت عن الخدمة. وتأتي البيانات بعد أيام من صدور توقعات مشابهة عن منافستها «إيرباص» قبيل معرض «فارنبورو» للطيران.

ويعد الرقم أقل بقليل من توقعات «بوينغ» السابقة بعيدة الأمد، التي كانت تبلغ 49405 طائرات، نظرًا لخفض الشركة توقعات نمو إجمالي الناتج الداخلي للاقتصاد العالمي إلى 2.6% على أساس سنوي.

لكن الأسس بعيدة الأمد «تبقى على حالها» مع تجاوز الطلب على نقل الركاب والشحن إجمالي الناتج الداخلي المحلي العالمي، بحسب ما أكدت «بوينغ». وقال نائب رئيس المجموعة للتسويق التجاري، دارن هالست، «العام 2022، لم يعد الطلب يمثل العائق الرئيسي، إذ بات بإمكان الناس السفر». وأشار إلى أن «كمية هائلة من الطلب المتراكم» تهيمن على السوق اليوم، مضيفًا أن «العائق الرئيسي هو الإمداد».

رحلات الطائرات الداخلية تعود بنسبة 98%
وعاد الأسطول العالمي من الطائرات ذات الممر الواحد المستخدمة في الرحلات الداخلية إلى 98% من المستويات التي كانت تسجَّل قبل الوباء، بينما بلغ الرقم 78% بالنسبة للطائرات التي تضم أكثر من ممر، المستخدمة في الرحلات الدولية. وبينما كان انتعاش الرحلات الداخلية أسرع بعد «كوفيد»، إلا أن «بوينغ» أشارت إلى تغير في هذا الاتجاه.

وتراجع عدد الرحلات الداخلية في الصين جراء قيود «كوفيد»، التي فرضت مرات عدة، بينما تأثر النمو في أوروبا والولايات المتحدة بالقيود المرتبطة بالقدرة الاستيعابية.

في الأثناء، يتعافى الطيران الدولي «بشكل يفوق التوقعات حاليًا مدفوعًا (بالرحلات) عبر الأطلسي»، بحسب «بوينغ». كما لفتت الشركة إلى أن النمو في التجارة عبر الإنترنت سيزيد الطلب على طائرات الشحن، التي يتوقع أن تشهد زيادة نسبتها 80% العام 2041. وأوضح هالست أن الشركة ستزيد إمكاناتها للالتزام بالمعايير المطلوبة لخفض الانبعاثات الكربونية.

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