«غازبروم» تطلب من «سيمنز» تسليمها توربينا أُصلح في كندا لتشغيل خط «نورد ستريم»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة غازبروم النفطية الروسية العملاقة، السبت، أنها طلبت رسميًا من مجموعة سيمنز الألمانية تسليمها توربينا جرى إصلاحه في كندا لضمان تشغيل خط أنابيب الغاز نورد ستريم الذي يمد أوروبا.

ومصير هذا التوربين الذي تؤكد «غازبروم» أنه ضروري لتشغيل محطة لضغط الغاز تابعة لخط نورد ستريم، يلقي منذ أسابيع بظلاله على مستقبل إمدادات الذهب الروسي الأزرق إلى أوروبا، بحسب «فرانس برس».

وكانت «سيمنز» أرسلت التوربين إلى كندا لإصلاحه. وعلى الرغم من العقوبات المفروضة على موسكو على خلفية غزوها أوكرانيا، أعلنت أوتاوا أنها ستسلم ألمانيا التوربين على أن تتولى المجموعة الألمانية بدورها تسليمه للشركة النفطية الروسية.

إرسال محرّك توربين الغاز

وجاء في بيان للشركة الروسية أنه «في 15 يوليو طلبت غازبروم رسميا من سيمنز تسليمها الوثائق التي تتيح إرسال محرّك توربين الغاز إلى محطة بورتوفايا للضغط في روسيا، وهي منشأة بنى تحتية أساسية لنورد ستريم».

- «غازبروم» الروسية: لا نضمن حسن سير عمل أنبوب غاز «نورد ستريم»

- كندا تقرر تسليم التوربين المشغل لخط أنابيب «نورد ستريم 1» الروسي إلى ألمانيا

وتابعت غازبروم أنها «تعوّل على مجموعة سيمنز للوفاء من دون شروط بالتزاماتها التي تتعلّق بإصلاح وصيانة محركات توربين الغاز التي تعتمد عليها عمليات خط أنابيب الغاز نورد ستريم وتسليم الغاز الطبيعي للمستهليكن الأوروبيين».

نورد ستريم متوقف عن العمل

وخط أنابيب الغاز نورد ستريم متوقف عن العمل بسبب أعمال الصيانة، وتخشى الدول الأوروبية تحجج موسكو بدواع تقنية لعدم استئناف ضخ الغاز واستغلال ذلك لممارسة ضغوط عليها في سياق النزاع في أوكرانيا.

وقبل توقف خط أنابيب نورد ستريم عن العمل كانت روسيا قد قلّصت في الأسابيع الأخيرة بشكل كبير ضخ الغاز، مبرّرة ذلك بالنقص في توربينات «سيمنز». وتأتي المشاكل المتعلقة بضخ الغاز عبر خط نورد ستريم في وقت تسعى الدول الأوروبية إلى تخزين احتياطي من الغاز استعدادا لفصل الشتاء.

ووصفت ألمانيا بـ«المسيّس» قرار موسكو تقليص الضخ عبر «نورد ستريم».