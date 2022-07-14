Atwasat

الدولار يسجل ارتفاعا قياسيا ويتجاوز عتبة التكافؤ مع اليورو

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 14 يوليو 2022, 11:56 مساء
الدولار يسجل ارتفاعا قياسيا ويتجاوز عتبة التكافؤ مع اليورو
صورة لأوراق بنكنوت من فئة 100 دولار في مكتب للصرافة. (رويترز)
alwasat radio

سجّل سعر الدولار زيادة كبيرة، الخميس، إذ تجاوز عتبة التكافؤ مقابل اليورو لفترة وجيزة وبلغ مستويات قياسية مقابل عملات أخرى، مدفوعًا باحتمال تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة لوضع حدّ للتضخم.

ونحو الساعة 15.50 ت غ (17.50 بتوقيت باريس)، ارتفع سعر صرف العملة الخضراء بنسبة 0.25% ليبلغ 1.0034 دولار مقابل اليورو، بعدما تراجع إلى 0.9952 دولار، في سابقة منذ أواخر العام 2002 عندما كان الصرافون لا يزالون يتساءلون حول مستقبل العملة الأوروبية الموحّدة التي طُرحت للتداول في مطلع ذلك العام.

الصرافون متشائمون
وسجّل اليورو خلال التداولات ارتفاعًا إلى ما فوق التكافؤ، لكنّ الصرافين لا يزالون متشائمين حيال التوقعات بشأن العملة الأوروبية، فيما جاءت أزمة سياسية في إيطاليا لتُضاف إلى ىالمخاوف بشأن اقتصاد منطقة اليورو.

- سابقة منذ 20 عاما.. سعر اليورو ينخفض إلى ما دون الدولار الأميركي الواحد

ويشير المحلل لدى كابيتال إيكونوميكس Capital Economics جاك ألن-رينولدز، إلى أن هذا الأمر «يعقّد مهمة البنك المركزي الأوروبي». وبلغ الدولار مستويات مرتفعة مقابل عملات مهمة أخرى، إذ تراجع الين إلى 139.39 مقابل الدولار الواحد، وهو مستوى غير مسبوق منذ الأزمة الاقتصادية العام 1998.

وتراجعت العملة البريطانية، حيث بلغ الجنيه الواحد 1.1760 دولار، في أدنى مستوى له منذ العام 2020 حين بدأت أزمة وباء كوفيد-19، وقبل ذلك منذ العام 1985.

لماذا يرتفع الدولار؟
وتعتبر المحللة لدى سيتي إيندكس City Index فيونا سينكوتا أن «الدولار يرتفع، لأن الأسواق تراهن على رفع أكبر لمعدلات فائدة الاحتياطي الفدرالي».

ويسعى الاحتياطي الفدرالي إلى وضع حدّ للتضخم الذي بلغ 9.1% على أساس سنوي في يونيو في الولايات المتحدة، في مستوى قياسي جديد منذ نوفمبر 1981. وتأكدت هذه الزيادة في يونيو من خلال قفزة سجّلتها أسعار الإنتاج، بحسب مؤشر أسعار المنتجين الذي نُشر الخميس.

ويراهن بعض المستثمرين على احتمال أن يتبع الاحتياطي الفدرالي مثال المصرف المركزي الكندي، وأن يرفع معدلاته نقطة مئوية واحدة، وهو احتمال تحدث عنه أحد حكام الاحتياطي الفدرالي كريستوفر والر، الخميس.لم تكفِ خطوة المصرف المركزي الكندي لتعزيز قيمة العملة الوطنية مقابل ارتفاع العملة الخضراء. فقد تراجع الدولار الكندي بنسبة 0.94% وبلغت قيمته 1.3097 مقابل الدولار الأميركي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أسعار النفط تواصل التراجع.. وصلت إلى مستويات ما قبل حرب أوكرانيا

أسعار النفط تواصل التراجع.. وصلت إلى مستويات ما قبل حرب أوكرانيا
رئيس سريلانكا يُرسل استقالته إلى رئيس مجلس النواب عبر البريد

رئيس سريلانكا يُرسل استقالته إلى رئيس مجلس النواب عبر البريد
الأخضر يخطف أول 3 نقاط في صراع التتويج بالدوري الليبي الممتاز

الأخضر يخطف أول 3 نقاط في صراع التتويج بالدوري الليبي الممتاز
رسميا.. عثمان ديمبيلي يجدد عقده مع برشلونة حتى 2024

رسميا.. عثمان ديمبيلي يجدد عقده مع برشلونة حتى 2024
رفض طلب أمبير هيرد بإعادة المحاكمة في قضية التشهير

رفض طلب أمبير هيرد بإعادة المحاكمة في قضية التشهير
الجفاف يدفع مونتيري المكسيكية لتعلم العيش بلا ماء

الجفاف يدفع مونتيري المكسيكية لتعلم العيش بلا ماء
«فاينانشيال تايمز» تلمح إلى «صفقة بين الدبيبة وحفتر للإطاحة بصنع الله»

«فاينانشيال تايمز» تلمح إلى «صفقة بين الدبيبة وحفتر للإطاحة بصنع الله»
بالفيديو.. «الأخضر» يبدأ مشواره في «سداسي التتويج» بالفوز على «الأولمبي»

بالفيديو.. «الأخضر» يبدأ مشواره في «سداسي التتويج» بالفوز على «الأولمبي»
بالصور.. استقبال شعبي لنجمة التنس أُنس جابر في تونس

بالصور.. استقبال شعبي لنجمة التنس أُنس جابر في تونس
هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)

هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)
حالة استياء في الوسط الرياضي بسبب إقامة سداسي التتويج خارج ليبيا

حالة استياء في الوسط الرياضي بسبب إقامة سداسي التتويج خارج ليبيا
صندوق النقد يحذر من مشهد اقتصادي دولي «يزداد قتامة» بسبب التضخم والحرب

صندوق النقد يحذر من مشهد اقتصادي دولي «يزداد قتامة» بسبب التضخم والحرب
بالفيديو.. الأهلي طرابلس يفرض التعادل على النصر في «سداسي التتويج»

بالفيديو.. الأهلي طرابلس يفرض التعادل على النصر في «سداسي التتويج»
تزامنا مع زيارة بايدن.. عائلة شيرين أبوعاقلة مستاءة من الموقف الأميركي

تزامنا مع زيارة بايدن.. عائلة شيرين أبوعاقلة مستاءة من الموقف الأميركي
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأولمبي 0 - 2 الأخضر» في سداسي التتويج

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأولمبي 0 - 2 الأخضر» في سداسي التتويج
المحامي العام في البيضاء يبحث آلية ضبط سجن قرنادة وإمكانية تنفيذ أحكام الإعدام

المحامي العام في البيضاء يبحث آلية ضبط سجن قرنادة وإمكانية تنفيذ أحكام الإعدام
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 1 - 1 النصر» في سداسي التتويج

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 1 - 1 النصر» في سداسي التتويج
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 0 - 0 الأهلي بنغازي» في سداسي التتويج

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 0 - 0 الأهلي بنغازي» في سداسي التتويج
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
تركيا: روسيا وأوكرانيا أحرزتا تقدما لحل النزاع بشأن صادرات الحبوب.. ومحادثات جديدة الأسبوع المقبل
تركيا: روسيا وأوكرانيا أحرزتا تقدما لحل النزاع بشأن صادرات ...
صندوق النقد يحذر من مشهد اقتصادي دولي «يزداد قتامة» بسبب التضخم والحرب
صندوق النقد يحذر من مشهد اقتصادي دولي «يزداد قتامة» بسبب التضخم ...
«الشيوخ» الأميركي يعيّن مايكل بار نائبا لرئيس الاحتياطي الفدرالي
«الشيوخ» الأميركي يعيّن مايكل بار نائبا لرئيس الاحتياطي الفدرالي
ماكرون: روسيا تستخدم الغاز «سلاح حرب» ويجب أن نستعد للتخلي عنه
ماكرون: روسيا تستخدم الغاز «سلاح حرب» ويجب أن نستعد للتخلي عنه
وزيرة الخزانة الأميركية: الحرب في أوكرانيا أكبر تحد للاقتصاد العالمي
وزيرة الخزانة الأميركية: الحرب في أوكرانيا أكبر تحد للاقتصاد ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
4 شركات صينية تشتري 292 طائرة «إيرباص» مقابل 37 مليار دولار
4 شركات صينية تشتري 292 طائرة «إيرباص» مقابل 37 مليار دولار...
سعر اليورو ينخفض لأقل من 1.02 دولار للمرة الأولى منذ 2002
سعر اليورو ينخفض لأقل من 1.02 دولار للمرة الأولى منذ 2002...
حكومات أوروبية تطالب بإلغاء بعض الرحلات الجوية.. وإفلاسات محتملة للشركات
حكومات أوروبية تطالب بإلغاء بعض الرحلات الجوية.. وإفلاسات ......
بايدن: مجموعة السبع تريد استثمار 600 مليار دولار في برنامج عالمي للبنى التحتية
بايدن: مجموعة السبع تريد استثمار 600 مليار دولار في برنامج ......
«تويتر» ترسل خطابا إلى ماسك لإنقاذ الصفقة من الانهيار
«تويتر» ترسل خطابا إلى ماسك لإنقاذ الصفقة من الانهيار...
المزيد
الدولار يسجل ارتفاعا قياسيا ويتجاوز عتبة التكافؤ مع اليورو
الدولار يسجل ارتفاعا قياسيا ويتجاوز عتبة التكافؤ مع اليورو...
أسعار النفط تواصل التراجع.. وصلت إلى مستويات ما قبل حرب أوكرانيا
أسعار النفط تواصل التراجع.. وصلت إلى مستويات ما قبل حرب ......
الدنمارك تخسر «حرب الفيتا»
الدنمارك تخسر «حرب الفيتا»...
وزيرة الخزانة الأميركية: الحرب في أوكرانيا أكبر تحد للاقتصاد العالمي
وزيرة الخزانة الأميركية: الحرب في أوكرانيا أكبر تحد للاقتصاد......
ماكرون: روسيا تستخدم الغاز «سلاح حرب» ويجب أن نستعد للتخلي عنه
ماكرون: روسيا تستخدم الغاز «سلاح حرب» ويجب أن نستعد للتخلي ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط