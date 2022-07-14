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أسعار النفط تواصل التراجع.. وصلت إلى مستويات ما قبل حرب أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 14 يوليو 2022, 09:33 مساء
أسعار النفط تواصل التراجع.. وصلت إلى مستويات ما قبل حرب أوكرانيا
مصفاة نفط لمجموعة «غازبروم نيفت» الروسية العملاقة، 28 أبريل 2022 ( أ ف ب)
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تراجعت أسعار النفط بأكثر من 5% لفترة وجيزة، اليوم الخميس، فوصلت إلى مستويات لم تسجّلها منذ ما قبل بدء الحرب على أوكرانيا، وذلك نتيجة المخاوف من حصول ركود يهدد الطلب على الذهب الأسود، في سياق تضخم قياسي في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.

وعند الساعة 14:15 بتوقيت غرينتش تدنى سعر برميل برنت نفط بحر الشمال المرجعي في أوروبا تسليم سبتمبر بنسبة 3.67% ليبلغ 95.93 دولار، وفق وكالة «فرانس برس».

نفط غرب تكساس يتراجع 4.4%
كما تراجع سعر برميل نفط غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أغسطس، بنسبة 4.40% ليبلغ 92.04 دولار.

وأدت المخاوف من تباطؤ الطلب إلى تأثير سلبي للأرباح المسجلة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. وارتفعت أسعار النفط بشكل حاد وبلغت مستويات غير مسبوقة منذ الأزمة الاقتصادية العام 2008.

عودة إلى زمن ما قبل الحرب
وعادت أسعار النفط اليوم إلى مستوياتها التي كانت مسجّلة قبل غزو أوكرانيا، عندما كان سعر برميل برنت يراوح بين 95 و99 دولارًا وسعر برميل نفط غرب تكساس بين 90 و94 دولارًا.

إلا أن الأسعار لا تزال مرتفعة بحوالي 22% على مدى العام، إذ إنه في مطلع العام وقبل بدء الحرب في 24 فبراير تسببت الاضطرابات المتعلقة بالعرض واحتمال شنّ روسيا غزوًا لأوكرانيا برفع الأسعار بشكل حاد.

وعلّق المحلل كريغ ارلام أن المخاوف من حصول ركود هي محرك تراجع الأسعار.

اقتصاد أوروبا يتأثر بالحرب بشكل كبير 
وخفضت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس توقعاتها للنمو في منطقة اليورو للعامين 2022 و2023 إلى 2.6% و1.4%، مقابل 2.7% و2.3% كانت متوقعة حتى الآن بسبب تزايد تأثير الحرب في أوكرانيا.

وبلغت نسبة التضخم مستويات تاريخية عالية بسبب الهجوم الروسي والعقوبات الغربية التي أدى إليها. ورفعت المفوضية الأوروبية توقعاتها لتضخم أسعار الاستهلاك إلى 7.6% في 2022 و4% في 2023، من 6.1% و2.7% في التقديرات السابقة.

تراجع الطلب على النفط تزامنا مع الانكماش الاقتصادي
ويرى المحلل تاماس فارغا أنه مع رفع جديد لمعدلات الفائدة يُفترض أن ينكمش الاقتصاد وأن يتباطأ النمو تدريجيًا، ما سيكون له تأثير لا مفر منه على الطلب على النفط.

وسيدعم رفع معدّلات الفائدة الدولار أكثر، وقد بلغ مستويات غير مسبوقة منذ عقود مقابل الين واليورو، ما يؤثّر على القدرة الشرائية للمستثمرين في سوق النفط الذين يستخدمون عملات أخرى.

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