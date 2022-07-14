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الدنمارك تخسر «حرب الفيتا»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 14 يوليو 2022, 09:20 مساء
الدنمارك تخسر «حرب الفيتا»
عاملة تحضر جبنة الفيتا في إحدى مزارع كاليفورنيا في أبريل 2019 (فرانس برس)
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خسرت الدنمارك قضية أمام محكمة العدل الأوروبية تتمحور حول تصدير مزارعيها الجبنة خارج الاتحاد الأوروبي تحت تسمية «فيتا»، وهو تصنيف محمي لصالح اليونان التي تمثل بلد المنشأ لهذه الجبنة.

و«فيتا» هي تسمية محمية داخل الاتحاد الأوروبي منذ سنة 2002، وقد خسرت الدنمارك وألمانيا طعنا تقدمتا به في هذا الشأن سنة 2005، إلا أن الدنمارك استمرت في السماح لمنتجيها بإدراج منتجاتهم تحت تسمية «فيتا» عند تصديرها خارج الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 بلدا.

الاحتكام لمحكمة العدل الأوروبية
ودفعت ممارسة الدنمارك المفوضية الأوروبية، وهي السلطة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي، إلى الاحتكام لمحكمة العدل الأوروبية، بدعم من اليونان.

وقالت المحكمة في قرارها «بعد الفشل في منع استخدام تسمية (فيتا) للأجبان المعدة للتصدير إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي، أخفقت الدنمارك في الوفاء بالتزاماتها بموجب قانون الاتحاد الأوروبي»، وفق وكالة «فرانس برس». وأكدت أن على الدنمارك أن تضع حدا لاستخدام هذه التسمية، وأمرتها بالامتثال للقرار سريعا.

وفي حال عدم التزامها بالقرار، تستطيع الهيئة اللجوء إلى المحكمة مرة أخرى وتطلب من الدنمارك تعويضات مالية. وأكدت المحكمة أن الدنمارك تعاونت معها بشكل جيد.

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