وزيرة الخزانة الأميركية: الحرب في أوكرانيا أكبر تحد للاقتصاد العالمي

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إن التحدي الأكبر للاقتصاد العالمي جاء من الحرب في أوكرانيا، وذلك قبل اجتماع وزاري لمجموعة العشرين في إندونيسيا.

وأوضحت الوزيرة الأميركية خلال مؤتمر صحفي في جزيرة بالي الإندونيسية إن «التحدي الأكبر لنا يأتي من الحرب التي بدأتها روسيا» في أوكرانيا. وأضافت «نشهد تداعيات هذه الحرب في جميع أنحاء العالم وخصوصا في أسعار الطاقة وتزايد انعدام الأمن الغذائي»، وفق وكالة «فرانس برس».

واشنطن تريد محاسبة بوتين

وشددت يلين على ضرورة أن يكون لدى المجتمع الدولي رؤية واضحة لكيفية محاسبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على العواقب الاقتصادية والإنسانية العالمية لهذه الحرب.

وهزت الحرب التي اندلعت في 24 فبراير في أوكرانيا الأسواق العالمية وأدت إلى ارتفاع معدلات التضخم وتفاقم أزمة الغذاء والطاقة التي تهدد بزعزعة استقرار البلدان الأكثر ضعفاً.

وتزور وزيرة الخزانة الأميركية جزيرة بالي بإندونيسيا للمشاركة في اجتماع وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية لمجموعة العشرين في 15 و16 يوليو.

محاولات لتحديد سقف لأسعار النفط الروسي

وأكدت يلين إنها تريد الاستمرار في الضغط على نظرائها في مجموعة العشرين من أجل تحديد سقف لأسعار النفط الروسي بهدف حرمان موسكو من التمويل اللازم لمواصلة الحرب في أوكرانيا وفي الوقت نفسه الحد من التضخم.

وقالت إن تحديد السعر هو إحدى أقوى الأدوات الممكنة، «لأنه سيحرم بوتين من الإيرادات التي تحتاجها آلة الحرب».

وتابعت المسؤولة الأميركية أنها تأمل في أن تنضم الهند والصين إلى المبادرة «لأنها تخدم مصالحهما الخاصة» عبر خفض أسعار المحروقات للمستهلكين في جميع أنحاء العالم.

ولفتت يلين إلى أن الهدف الآخر لاجتماع مجموعة العشرين يتمثل في تشجيع الدول الدائنة الرئيسية، بما في ذلك الصين، على إبرام اتفاق لخفض ديون الدول الفقيرة، مشيرة خصوصاً إلى اقتصاد سريلانكا المفلس.

وقالت: «من الواضح أنّ سريلانكا غير قادرة على سداد ديونها وآمل أن تكون الصين جاهزة للتعاون معها لإعادة هيكلة الديون».

دعوة لإبعاد ممثلي روسيا من منتدى وزاء مال محموعة العشرين

وشدّدت المسؤولة الأميركية على أنّ ممثّلي نظام بوتين يجب ألا يكون لهم مكان في هذا المنتدى؛ لكنها رفضت أن توضح ما إذا كانت الدول الغربية ستوافق على مقاطعة المسؤولين الروس والانسحاب من الاجتماع كما فعلوا في اجتماع سابق للمسؤولين الماليين لمجموعة العشرين في أبريل الماضي..

وذكر المنظمون الإندونيسيون أنّ وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف سيحضر الاجتماع افتراضيا هذه المرة، وسيكون لديه ممثل في مكان الاجتماع.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حضر الأسبوع الماضي اجتماعا لنظرائه في مجموعة العشرين لكنه واجه سيلا من الاتهامات بشأن الحرب وغادر الاجتماع في منتصف النهار.

صندوق النقد الدولي: القادم قاتم

وتأتي تصريحات جانيت يلين غداة تحذير للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا بشأن توقعات اقتصادية عالمية قاتمة, وقالت غورغييفا إن المؤسسة المالية ستخفض مرة أخرى هذا الشهر توقعاتها للنمو لعامي 2022 و2023، بعد خفضها في أبريل.

وفي مذكرة، حذر صندوق النقد الدولي من أن الارتفاع الأكبر مما كان متوقعا في التضخم يمكن أن يشعل توترات اجتماعية.

ومع ذلك، أحرزت روسيا وأوكرانيا تقدما الأربعاء في المفاوضات بشأن صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية وأعلنت تركيا عن مزيد من المحادثات حول هذا الموضوع الأسبوع المقبل.