Atwasat

وزيرة الخزانة الأميركية: الحرب في أوكرانيا أكبر تحد للاقتصاد العالمي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 14 يوليو 2022, 08:00 مساء
وزيرة الخزانة الأميركية: الحرب في أوكرانيا أكبر تحد للاقتصاد العالمي
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في مؤتمر صحفي بإندونسيا، 14 يوليو 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إن التحدي الأكبر للاقتصاد العالمي جاء من الحرب في أوكرانيا، وذلك قبل اجتماع وزاري لمجموعة العشرين في إندونيسيا.

وأوضحت الوزيرة الأميركية خلال مؤتمر صحفي في جزيرة بالي الإندونيسية إن «التحدي الأكبر لنا يأتي من الحرب التي بدأتها روسيا» في أوكرانيا. وأضافت «نشهد تداعيات هذه الحرب في جميع أنحاء العالم وخصوصا في أسعار الطاقة وتزايد انعدام الأمن الغذائي»، وفق وكالة «فرانس برس».

واشنطن تريد محاسبة بوتين
وشددت يلين على ضرورة أن يكون لدى المجتمع الدولي رؤية واضحة لكيفية محاسبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على العواقب الاقتصادية والإنسانية العالمية لهذه الحرب.

وهزت الحرب التي اندلعت في 24 فبراير في أوكرانيا الأسواق العالمية وأدت إلى ارتفاع معدلات التضخم وتفاقم أزمة الغذاء والطاقة التي تهدد بزعزعة استقرار البلدان الأكثر ضعفاً.

وتزور وزيرة الخزانة الأميركية جزيرة بالي بإندونيسيا للمشاركة في اجتماع وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية لمجموعة العشرين في 15 و16 يوليو.

محاولات لتحديد سقف لأسعار النفط الروسي
وأكدت يلين إنها تريد الاستمرار في الضغط على نظرائها في مجموعة العشرين من أجل تحديد سقف لأسعار النفط الروسي بهدف حرمان موسكو من التمويل اللازم لمواصلة الحرب في أوكرانيا وفي الوقت نفسه الحد من التضخم.

وقالت إن تحديد السعر هو إحدى أقوى الأدوات الممكنة، «لأنه سيحرم بوتين من الإيرادات التي تحتاجها آلة الحرب».

وتابعت المسؤولة الأميركية أنها تأمل في أن تنضم الهند والصين إلى المبادرة «لأنها تخدم مصالحهما الخاصة» عبر خفض أسعار المحروقات للمستهلكين في جميع أنحاء العالم.

ولفتت يلين إلى أن الهدف الآخر لاجتماع مجموعة العشرين يتمثل في تشجيع الدول الدائنة الرئيسية، بما في ذلك الصين، على إبرام اتفاق لخفض ديون الدول الفقيرة، مشيرة خصوصاً إلى اقتصاد سريلانكا المفلس.

وقالت: «من الواضح أنّ سريلانكا غير قادرة على سداد ديونها وآمل أن تكون الصين جاهزة للتعاون معها لإعادة هيكلة الديون».

دعوة لإبعاد ممثلي روسيا من منتدى وزاء مال محموعة العشرين
وشدّدت المسؤولة الأميركية على أنّ ممثّلي نظام بوتين يجب ألا يكون لهم مكان في هذا المنتدى؛ لكنها رفضت أن توضح ما إذا كانت الدول الغربية ستوافق على مقاطعة المسؤولين الروس والانسحاب من الاجتماع كما فعلوا في اجتماع سابق للمسؤولين الماليين لمجموعة العشرين في أبريل الماضي..

وذكر المنظمون الإندونيسيون أنّ وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف سيحضر الاجتماع افتراضيا هذه المرة، وسيكون لديه ممثل في مكان الاجتماع.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حضر الأسبوع الماضي اجتماعا لنظرائه في مجموعة العشرين لكنه واجه سيلا من الاتهامات بشأن الحرب وغادر الاجتماع في منتصف النهار.

صندوق النقد الدولي: القادم قاتم
وتأتي تصريحات جانيت يلين غداة تحذير للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا بشأن توقعات اقتصادية عالمية قاتمة, وقالت غورغييفا إن المؤسسة المالية ستخفض مرة أخرى هذا الشهر توقعاتها للنمو لعامي 2022 و2023، بعد خفضها في أبريل.

وفي مذكرة، حذر صندوق النقد الدولي من أن الارتفاع الأكبر مما كان متوقعا في التضخم يمكن أن يشعل توترات اجتماعية.

ومع ذلك، أحرزت روسيا وأوكرانيا تقدما الأربعاء في المفاوضات بشأن صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية وأعلنت تركيا عن مزيد من المحادثات حول هذا الموضوع الأسبوع المقبل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رئيس سريلانكا يُرسل استقالته إلى رئيس مجلس النواب عبر البريد

رئيس سريلانكا يُرسل استقالته إلى رئيس مجلس النواب عبر البريد
الأخضر يخطف أول 3 نقاط في صراع التتويج بالدوري الليبي الممتاز

الأخضر يخطف أول 3 نقاط في صراع التتويج بالدوري الليبي الممتاز
رسميا.. عثمان ديمبيلي يجدد عقده مع برشلونة حتى 2024

رسميا.. عثمان ديمبيلي يجدد عقده مع برشلونة حتى 2024
رفض طلب أمبير هيرد بإعادة المحاكمة في قضية التشهير

رفض طلب أمبير هيرد بإعادة المحاكمة في قضية التشهير
الجفاف يدفع مونتيري المكسيكية لتعلم العيش بلا ماء

الجفاف يدفع مونتيري المكسيكية لتعلم العيش بلا ماء
«فاينانشيال تايمز» تلمح إلى «صفقة بين الدبيبة وحفتر للإطاحة بصنع الله»

«فاينانشيال تايمز» تلمح إلى «صفقة بين الدبيبة وحفتر للإطاحة بصنع الله»
بالفيديو.. «الأخضر» يبدأ مشواره في «سداسي التتويج» بالفوز على «الأولمبي»

بالفيديو.. «الأخضر» يبدأ مشواره في «سداسي التتويج» بالفوز على «الأولمبي»
بالصور.. استقبال شعبي لنجمة التنس أُنس جابر في تونس

بالصور.. استقبال شعبي لنجمة التنس أُنس جابر في تونس
هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)

هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)
حالة استياء في الوسط الرياضي بسبب إقامة سداسي التتويج خارج ليبيا

حالة استياء في الوسط الرياضي بسبب إقامة سداسي التتويج خارج ليبيا
صندوق النقد يحذر من مشهد اقتصادي دولي «يزداد قتامة» بسبب التضخم والحرب

صندوق النقد يحذر من مشهد اقتصادي دولي «يزداد قتامة» بسبب التضخم والحرب
بالفيديو.. الأهلي طرابلس يفرض التعادل على النصر في «سداسي التتويج»

بالفيديو.. الأهلي طرابلس يفرض التعادل على النصر في «سداسي التتويج»
تزامنا مع زيارة بايدن.. عائلة شيرين أبوعاقلة مستاءة من الموقف الأميركي

تزامنا مع زيارة بايدن.. عائلة شيرين أبوعاقلة مستاءة من الموقف الأميركي
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأولمبي 0 - 2 الأخضر» في سداسي التتويج

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأولمبي 0 - 2 الأخضر» في سداسي التتويج
المحامي العام في البيضاء يبحث آلية ضبط سجن قرنادة وإمكانية تنفيذ أحكام الإعدام

المحامي العام في البيضاء يبحث آلية ضبط سجن قرنادة وإمكانية تنفيذ أحكام الإعدام
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 1 - 1 النصر» في سداسي التتويج

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 1 - 1 النصر» في سداسي التتويج
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 0 - 0 الأهلي بنغازي» في سداسي التتويج

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 0 - 0 الأهلي بنغازي» في سداسي التتويج
برشلونة يضم الجناح البرازيلي الدولي رافينيا من ليدز يونايتد الإنجليزي

برشلونة يضم الجناح البرازيلي الدولي رافينيا من ليدز يونايتد الإنجليزي
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
«غازبروم» الروسية: لا نضمن حسن سير عمل أنبوب غاز «نورد ستريم»
«غازبروم» الروسية: لا نضمن حسن سير عمل أنبوب غاز «نورد ستريم»
الوكالة الدولية للطاقة: أسعار النفط ترخي بثقلها على الطلب.. والعرض غير مستقر
الوكالة الدولية للطاقة: أسعار النفط ترخي بثقلها على الطلب.. ...
التضخم الأميركي يرتفع إلى 9.1% ليبلغ أعلى مستوى منذ 40 عاما
التضخم الأميركي يرتفع إلى 9.1% ليبلغ أعلى مستوى منذ 40 عاما
تركيا: روسيا وأوكرانيا أحرزتا تقدما لحل النزاع بشأن صادرات الحبوب.. ومحادثات جديدة الأسبوع المقبل
تركيا: روسيا وأوكرانيا أحرزتا تقدما لحل النزاع بشأن صادرات ...
صندوق النقد يحذر من مشهد اقتصادي دولي «يزداد قتامة» بسبب التضخم والحرب
صندوق النقد يحذر من مشهد اقتصادي دولي «يزداد قتامة» بسبب التضخم ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
4 شركات صينية تشتري 292 طائرة «إيرباص» مقابل 37 مليار دولار
4 شركات صينية تشتري 292 طائرة «إيرباص» مقابل 37 مليار دولار...
سعر اليورو ينخفض لأقل من 1.02 دولار للمرة الأولى منذ 2002
سعر اليورو ينخفض لأقل من 1.02 دولار للمرة الأولى منذ 2002...
حكومات أوروبية تطالب بإلغاء بعض الرحلات الجوية.. وإفلاسات محتملة للشركات
حكومات أوروبية تطالب بإلغاء بعض الرحلات الجوية.. وإفلاسات ......
بايدن: مجموعة السبع تريد استثمار 600 مليار دولار في برنامج عالمي للبنى التحتية
بايدن: مجموعة السبع تريد استثمار 600 مليار دولار في برنامج ......
«تويتر» ترسل خطابا إلى ماسك لإنقاذ الصفقة من الانهيار
«تويتر» ترسل خطابا إلى ماسك لإنقاذ الصفقة من الانهيار...
المزيد
وزيرة الخزانة الأميركية: الحرب في أوكرانيا أكبر تحد للاقتصاد العالمي
وزيرة الخزانة الأميركية: الحرب في أوكرانيا أكبر تحد للاقتصاد......
ماكرون: روسيا تستخدم الغاز «سلاح حرب» ويجب أن نستعد للتخلي عنه
ماكرون: روسيا تستخدم الغاز «سلاح حرب» ويجب أن نستعد للتخلي ......
«الشيوخ» الأميركي يعيّن مايكل بار نائبا لرئيس الاحتياطي الفدرالي
«الشيوخ» الأميركي يعيّن مايكل بار نائبا لرئيس الاحتياطي ......
صندوق النقد يحذر من مشهد اقتصادي دولي «يزداد قتامة» بسبب التضخم والحرب
صندوق النقد يحذر من مشهد اقتصادي دولي «يزداد قتامة» بسبب ......
تركيا: روسيا وأوكرانيا أحرزتا تقدما لحل النزاع بشأن صادرات الحبوب.. ومحادثات جديدة الأسبوع المقبل
تركيا: روسيا وأوكرانيا أحرزتا تقدما لحل النزاع بشأن صادرات ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط