ماكرون: روسيا تستخدم الغاز «سلاح حرب» ويجب أن نستعد للتخلي عنه

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الخميس، أن روسيا «تستخدم الغاز سلاح حرب، وعلينا الاستعداد للتخلي عنه»، وأن تستعد أوروبا لانقطاع كامل إمدادات الغاز الروسي.

وأضاف خلال مقابلة تلفزيونية أن «روسيا تستخدم الطاقة كما تستخدم الغذاء كسلاح حرب.... يجب أن نستعد اليوم لسيناريو يتعين علينا فيه الاستغناء عن الغاز الروسي كليا»، حسب وكالة «فرانس برس».

دعوة للاستعداد لقطع الغاز الروسي كليا عن فرنسا

والأحد الماضي، دعا وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، إلى الاستعداد مسبقا «لقطع كلي» لإمدادات الغاز الروسي، معتبرا أنه «الخيار الأكثر ترجيحا».

وأضاف: «نحن مستقلون للغاية، ولا نحبذ الاعتماد على الآخرين. يجب أن يكون الاستقلال الأول في الطاقة... يتعين علينا الاستعداد الآن لمعركة التنظيم والتقنين والتقشف وخفض الاستهلاك ... وعلينا الآن اتخاذ القرارات».