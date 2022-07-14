«الشيوخ» الأميركي يعيّن مايكل بار نائبا لرئيس الاحتياطي الفدرالي

القاهرة - بوابة الوسط

قرر مجلس الشيوخ الأميركي تعيين مايكل بار مرشح الرئيس جو بايدن لشغل منصب نائب رئيس الاحتياطي الفدرالي، وهو منصب رقابي أساسي للسياسة المالية للبلاد.

ووافق أعضاء المجلس بأغلبية 66 صوتًا مقابل 28 على تعيين مايكل بار المسؤول السابق في وزارة الخزانة الذي عمل على إصلاح قطاع المصارف وإنشاء وكالة حماية المستهلك في أعقاب الأزمة المالية العالمية للعام 2008، حسب وكالة «فرانس برس».

وستستمر ولايته كنائب لرئيس الاحتياطي الفدرالي الذي يقوم بمهام المصرف المركزي، أربع سنوات. وقال بايدن في بيان بعد التصويت إن تثبيت بار «هو تقدم مهم لخطته للتصدي للتضخم وللرقابة السليمة بينما تنتقل (أميركا) إلى نمو ثابت ومستقر».

وخلال جلسة الاستماع المتعلقة بترشيحه، شدد بار على التزامه خفض معدلات التضخم المرتفعة وضمان ملاءة الاقتصاد الأميركي. وقلل من أهمية تأثير المصرف المركزي على سياسات تغيُّر المناخ، القضية التي حالت دون نجاح تعيين مرشح آخر سبق أن طرح اسمه رئيس الولايات المتحدة.