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تركيا: روسيا وأوكرانيا أحرزتا تقدما لحل النزاع بشأن صادرات الحبوب.. ومحادثات جديدة الأسبوع المقبل

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 يوليو 2022, 08:50 مساء
تركيا: روسيا وأوكرانيا أحرزتا تقدما لحل النزاع بشأن صادرات الحبوب.. ومحادثات جديدة الأسبوع المقبل
مباحثات إسطنبول حول صادرات الحبوب من أوكرانيا. (الإنترنت)
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قال وزير الدفاع التركي، الأربعاء، إن روسيا وأوكرانيا أحرزتا تقدما كافيا في اتجاه حل النزاع بشأن صادرات الحبوب لإجراء محادثات جديدة في تركيا الأسبوع المقبل.

وقال الوزير خلوصي أكار في بيان عقب المحادثات الأولى في اسطنبول بين الوفدين الروسي والأوكراني منذ مارس «تم الاتفاق على أن يجتمع الوفدان الروسي والأوكراني مرة أخرى في تركيا الأسبوع المقبل»، بحسب «فرانس برس».

 ممرات آمنة عبر البحر الأسود
وبدأ الاجتماع الرباعي المتعلق بإيصال شحنات الحبوب الأوكرانية المتوقفة عبر البحر الأسود، الأربعاء، في إسطنبول بعيد الساعة الحادية عشرة بتوقيت غرينتش، كما قال مسؤول تركي.

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وتضم هذه المحادثات خبراء عسكريين من أوكرانيا وروسيا وتركيا والأمم المتحدة، بهدف إنشاء ممرات آمنة عبر البحر الأسود. واستمرت هذه المحادثات بين خبراء عسكريين من الدول الثلاث بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة، ثلاث ساعات ونصف الساعة ولم تتوفر أي تفاصيل عن محتواها في الوقت الحالي.

 أوكرانيا أحد أكبر مصدري القمح والذرة
وتعد أوكرانيا أحد أكبر مصدري القمح والذرة وزيت عباد الشمس في العالم، لكن الحرب الروسية عرقلت الإنتاج وأوقفت الشحنات، وعرضت إمدادات الغذاء في العديد من الدول النامية، خاصة في أفريقيا، للخطر، وأسفرت عن رفع أسعار الغذاء عالميا أيضا.

وعرضت تركيا توفير ممرات آمنة في البحر الأسود، وعملت مع الأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا للتوصل إلى اتفاق. وقال مسؤولون أتراك إن الأمم المتحدة ستنشئ مركزا في إسطنبول لتنظيم خروج الشحنات.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، قبل المحادثات، إن صادرات الحبوب من موانئ بلاده «لن تستأنف دون ضمانات أمنية لمالكي السفن ومالكي الشحنات ولأوكرانيا كدولة مستقلة»، وفق ما ذكرت وكالة «أسوشيتد برس».

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