سابقة منذ 20 عاما.. سعر اليورو ينخفض إلى ما دون الدولار الأميركي الواحد

القاهرة - بوابة الوسط

انخفض سعر اليورو، الأربعاء، متأثرا بالتوقعات القاتمة للاقتصاد الأوروبي وباحتمال قطع إمدادات الغاز الروسي بالكامل، إلى ما دون عتبة الدولار الأميركي الرمزية والتي لم يتمّ تجاوزها منذ ديسمبر 2002.

وجرى تداول اليورو مقابل 0.9998 دولار قرابة الساعة 12:45 بتوقيت غرينتش في سابقة منذ بداية التداول بالعملة الأوروبية، بعدما أظهرت أرقام رسمية ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة في شهر يونيو، ما عزز التوقعات باتباع الاحتياطي الفدرالي الأميركي سياسة نقدية أكثر صرامة، وفق «فرانس برس».

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وتراجعت قيمة اليورو أمس الثلاثاء، لتبلغ دولارا واحدا، في مستوى لم يُسجل منذ عام طرح العملة الموحدة للتداول قبل 20 عاما، وذلك في ظل المخاطر الناجمة عن قطع إمدادات الغاز الروسي على الاقتصاد الأوروبي. وبلغت قيمة اليورو دولارا واحدا نحو الساعة 09:50 بتوقيت غرينتش، لفترة وجيزة، في سابقة منذ ديسمبر 2002، قبل أن ترتفع مجددا بشكل طفيف.