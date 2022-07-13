البرازيل تنوي شراء كمية كبيرة من الوقود الروسي رغم العقوبات الغربية

القاهرة - بوابة الوسط

تعتزم البرازيل شراء أكبر كمية ممكنة من الوقود، «الديزل»، من روسيا، على ما أعلن وزير خارجيتها كارلوس ألبرتو فرانكو فرانسا، رغم العقوبات المفروضة على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.

يأتي هذا التصريح عقب إعلان الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو عن اتفاق «يكاد أن يكون» وشيكًا مع روسيا بهذا الصدد، حسب وكالة «فرانس برس».

وقال الوزير للصحفيين على هامش اجتماع لمجلس الأمن الدولي برئاسة البرازيل «يجب أن نتأكد من حيازة ما يكفي من الديزل لقطاع الزراعة وللسائقين البرازيليين».

فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات على روسيا ردًا على غزوها لأوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير، لكنّ دولًا عدة في العالم اختارت عدم تطبيقها، مما أدى إلى انقسام في الوحدة الدولية التي تسعى إليها واشنطن لعزل موسكو وإدانة الحرب.

وأشار الوزير إلى أن البرازيل «شريك استراتيجي» لروسيا التي تعتمد عليها بشكل كبير للتزود بالأسمدة. وأوضح أنه لمواجهة المشكلة التي لا تنحصر في توفر النفط بقدر ما هو نقص التكرير مما أدى إلى انخفاض المخزون، فإن البرازيل «تسعى إلى تحقيق الأمن، من حيث الاستيراد وروسيا هي واحدة» من هؤلاء الموردين الموثوق بهم.

اتفاق لشراء «الديزل»

وأمام ارتفاع أسعار الوقود وقرب الانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر، أعلن جاير بولسونارو، المقرب من فلاديمير بوتين، الإثنين، أنه على وشك إبرام اتفاق لشراء الديزل من روسيا، رغم العقوبات الدولية.

وخلال محادثة هاتفية مع نظيره الروسي في 26 يونيو، حصل الرئيس البرازيلي على تعهد من روسيا بالمحافظة على مواصلة إيصال شحناتها من الأسمدة التي تحتاجها الدولة الزراعية العملاقة في أميركا الجنوبية.

وتستورد البرازيل التي تعد قوة زراعية عالمية أكثر من 80% من أسمدتها، وتأتي أكثر من 20% من هذه الأسمدة المستوردة من روسيا.