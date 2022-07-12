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مطالب لباريس وروما باتخاذ قرارات صعبة لمواجهة أزمة الغاز

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 يوليو 2022, 09:53 مساء
مطالب لباريس وروما باتخاذ قرارات صعبة لمواجهة أزمة الغاز
رئيس اتحاد أرباب الأعمال الإيطاليين «كونفيندوستريا»(يمين) ورئيس حركة أرباب الأعمال الفرنسيين «ميديف» Medef جوفروا رو دو بيزيو (يسار). (أ ف ب)
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دعا كلّ من رئيس اتحاد أرباب الأعمال الإيطاليين «كونفيندوستريا»  ورئيس حركة أرباب الأعمال الفرنسيين «ميديف» الثلاثاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إلى «إعلان إجراءات غير شعبية» لتهيئة الرأي العام لاحتمال انقطاع الغاز الروسي وارتفاع الأسعار الناجم عنه.

وقال رئيس «ميديف» جوفروا رو دو بيزيو خلال مؤتمر صحفي في باريس مع نظيره الإيطالي في إطار المؤتمر الاقتصادي الفرنسي الايطالي الرابع «من الواضح أنه لن يكون لدينا غاز روسي بحلول نهاية العام، إمّا بإرادتنا أو بإرادة الروس»، بحسب «فرانس برس».

وتابع «سيتعيّن علينا زيادة» أسعار الطاقة للمستهلكين، داعيًا الحكومة الفرنسية إلى «إعلان إجراءات غير شعبية» في أقرب وقت ممكن. وأشار إلى ضرورة أن «يقول (ماكرون) الحقيقة» للفرنسيين و«أن يختار المُنتِج قبل المستهلك».

 «اتخاذ خيارات صعبة»
أمّا نظيره الإيطالي رئيس «كونفيندوستريا» كارلو بونومي، فحثّ أيضًا القادة السياسيين على «اتخاذ خيارات صعبة» بهدف «إيجاد حلول ملموسة للمشاكل التي يجب أن نواجهها».

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وقال «يمكننا تصوّر قطع كامل» لإمدادات الغاز الروسي، لذلك «يجب أن نردّ بسرعة»، معترفًا بأن «الردود ليست سهلة لأن المشاكل ليست سهلة».

وأشار بونومي إلى أن أحد الحلول الممكنة يكمن في «تحقيق جهود إضافية في العالم الصناعي» وتطلع الاتحاد الأوروبي «نحو البحر الأبيض المتوسط» للحصول على إمدادات الغاز، رغم «المنافسة من تركيا» في المنطقة و«حضور الصين». وتابع «سيلعب النووي أيضًا دورًا أساسيًا».

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