نقص الرقائق الإلكترونية يسدد ضربة لمبيعات «رينو»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة تصنيع السيارات الفرنسية رينو، الثلاثاء، أن مبيعاتها من المركبات التقليدية والكهربائية تراجعت في النصف الأول من العام، تحت وطأة النقص العالمي في أشباه الموصلات.

وقالت إنها باعت 1.000.199 وحدة في النصف الأول من 2022، بتراجع بنسبة 12 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي. ولا تتضمن بيانات العامين أرقام المبيعات في روسيا، وفق «فرانس برس».

ق اضطرابات ناجمة عن أزمة أشباه الموصلات

وأوضحت رينو أن تراجع المبيعات يأتي «في سياق اضطرابات ناجمة عن أزمة أشباه الموصلات واتسم بإغلاق أنشطة المجموعة في روسيا».

- أزمة «أشباه الموصلات» تضرب قطاع صناعة السيارات

- أشباه الموصلات.. أزمة تربك الصناعة العالمية

وأشباه الموصلات مكونات إلكترونية ضرورية في تصنيع السيارات التقليدية العاملة بالبنزين، وكذلك الكهربائية منها. وأرغم النقص العالمي في هذه المكونات مصنعي السيارات في أنحاء العالم على خفض الإنتاج بل حتى وقفه موقتا.

نمو قوي في سوق السيارات الكهربائية

وقالت رينو إن علامتها التجارية واصلت تحقيق نمو قوي في سوق السيارات الكهربائية.

وقال نائب رئيس علامة رينو التجارية فابريس كامبوليف إن «أسواق السيارات الكهربائية تزدهر في أوروبا، ورينو في موقع جيد لتلبية طلب الزبائن الجديد بمنتجات مناسبة».

وأكدت رينو إن سلسلة إي-تيك، من السيارات الكهربائية والقطارات الهجينة، مثلت 36 بالمئة من مبيعات سيارات الركاب في أوروبا في النصف الأول من 2022، مقارنة بـ26 بالمئة في 2021.