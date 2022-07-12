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تركيا تستضيف محادثات مع روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة بشأن أزمة الحبوب

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 يوليو 2022, 02:23 مساء
تركيا تستضيف محادثات مع روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة بشأن أزمة الحبوب
سفينة راسية في قناة سولينا في جنوب شرق رومانيا على نهر الدانوب الذي يصب في البحر الأسود، 7 يونيو 2022. (أ ف ب)
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يلتقي وفدان روسي وأوكراني في إسطنبول الأربعاء، لمناقشة استئناف إيصال شحنات الحبوب عبر البحر الأسود، وفق ما أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار.

وسينضم إلى الاجتماع الرباعي مسؤولون في الأمم المتحدة الذين قدّموا مقترحات بشأن سبل استئناف الشحنات عبر ممرات آمنة من الموانئ الأوكرانية المغلقة، بحسب بيان وزير الدفاع، بحسب وكالة «فرانس برس».

والإثنين، قالت وزارة الزراعة الأوكرانية، إن صادرات الحبوب في الأيام السبعة الأولى من يوليو، الشهر الأول من موسم 2022-2023 الجديد، تراجعت 30% على أساس سنوي إلى 402 ألف طن.

- تراجع صادرات الحبوب الأوكرانية 30% في بداية الموسم الجديد

وارتفعت صادرات الحبوب لموسم 2021-2022 المنتهي في 30 يونيو بنسبة 8.5% إلى 48.5 مليون طن، مدفوعة بالشحنات القوية قبل الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير، وفق «رويترز».

موانئ البلاد على البحر الأسود مغلقة
وتراجعت صادرات الحبوب الأوكرانية منذ بداية الحرب لأن موانئ البلاد على البحر الأسود، التي تمثل طريقًا رئيسيًا للشحن، مغلقة إلى حد بعيد مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية، وأثار مخاوف من حدوث شح في أفريقيا والشرق الأوسط.

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