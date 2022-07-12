تركيا تستضيف محادثات مع روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة بشأن أزمة الحبوب

القاهرة - بوابة الوسط

يلتقي وفدان روسي وأوكراني في إسطنبول الأربعاء، لمناقشة استئناف إيصال شحنات الحبوب عبر البحر الأسود، وفق ما أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار.

وسينضم إلى الاجتماع الرباعي مسؤولون في الأمم المتحدة الذين قدّموا مقترحات بشأن سبل استئناف الشحنات عبر ممرات آمنة من الموانئ الأوكرانية المغلقة، بحسب بيان وزير الدفاع، بحسب وكالة «فرانس برس».

والإثنين، قالت وزارة الزراعة الأوكرانية، إن صادرات الحبوب في الأيام السبعة الأولى من يوليو، الشهر الأول من موسم 2022-2023 الجديد، تراجعت 30% على أساس سنوي إلى 402 ألف طن.

- تراجع صادرات الحبوب الأوكرانية 30% في بداية الموسم الجديد

وارتفعت صادرات الحبوب لموسم 2021-2022 المنتهي في 30 يونيو بنسبة 8.5% إلى 48.5 مليون طن، مدفوعة بالشحنات القوية قبل الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير، وفق «رويترز».