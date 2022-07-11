سعر الدولار يقترب من التكافؤ مع اليورو

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع سعر الدولار بشدّة الإثنين خاصة بالنسبة لسعر اليورو الذي يتأثّر باحتمال انقطاع إمدادات الغاز الروسي عن أوروبا.

ويتجنّب المستثمرون الأصول الخطرة ويفضّلون التداول بالدولار الأميركي الذي بلغت قيمته 0,99 يورو عند الساعة 14,30 بتوقيت غرينتش، وفق «فرانس برس».

الاتجاه الهبوطي للعملة الأوروبية

بدأ الاتجاه الهبوطي للعملة الأوروبية سريعاً، نظراً لتداولها حول 1.15 دولار في فبراير. وأدت سلسلة من الزيادات الكبيرة على نحو متزايد في أسعار الفائدة الأميركية إلى تعزيز قيمة الدولار، في حين أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تفاقم توقعات النمو في منطقة اليورو ورفع تكلفة وارداتها من الطاقة.

وانخفضت العملات الأخرى بشكل أكبر مقابل الدولار، اليوم الاثنين، مع قيادة الدولار الأسترالي للانخفاضات بين نظرائه، تليه الكرونة النرويجية والدولار النيوزيلاندي. وكان البيزو التشيلي هو الخاسر الأكبر في الأسواق الناشئة، حيث انخفض بما يقارب 3٪ متجاوزاً المستوى النفسي 1000 مقابل الدولار الواحد، في حين تعرض الفورنت المجري والبيزو الكولومبي أيضاً للخسائر.

عمليات صيانة دورية لخط انابيب «نورد ستريم 1»

بدأت مجموعة النفط الروسية العملاقة غازبروم الإثنين عمليات صيانة دورية لخط انابيب «نورد ستريم 1» الذي تمرّ عبره كمية كبيرة من الغاز الروسي الذي لا يزال يصل إلى ألمانيا وإلى عدّة دول أخرى في غرب أوروبا. وستستمرّ عمليات الصيانة عشرة أيام.

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وتسري مخاوف من إمكانية امتناع «غازبروم» عن استئناف ضخ الغاز نظرا لتدهور العلاقات بين روسيا والغرب إلى أدنى مستوى لها منذ سنوات نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا.

فرنسا تدعو إلى «الاستعداد للمعركة»

وكان وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير قد دعا الأحد إلى «الاستعداد للمعركة» للتعامل مع احتمال الخفض الكلي للإمدادات، قائلًا إنه «الاحتمال الأكثر ترجيحًا».

ويرى ستيفن اينس، وهو محلل لدى شركة «أس بي آي آسيت ماناجمنت» SPI Asset Management (أس بي آي لإدارة الأصول)، أن فرضية الخفض الكلي للإمدادات «ستُعزّز الركود التضخّمي، المرتفع أصلًا، في أوروبا».

ويساهم ارتفاع أسعار الطاقة بزيادة التضخّم مع الدفع باتجاه ركود أو حتى انكماش اقتصاد منطقة اليورو. ولا يترك النمو البطيء مجالًا كبيرًا للبنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة.