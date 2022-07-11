تراجع صادرات الحبوب الأوكرانية 30% في بداية الموسم الجديد

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الزراعة الأوكرانية، الإثنين، إن صادرات الحبوب في الأيام السبعة الأولى من يوليو، الشهر الأول من موسم 2022-2023 الجديد، تراجعت 30% على أساس سنوي إلى 402 ألف طن.

ارتفعت صادرات الحبوب لموسم 2021-2022 المنتهي في 30 يونيو بنسبة 8.5% إلى 48.5 مليون طن، مدفوعة بالشحنات القوية قبل الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير، وفق «رويترز».

تراجع صادرات الحبوب الأوكرانية منذ بداية الحرب

وتراجعت صادرات الحبوب الأوكرانية منذ بداية الحرب لأن موانئ البلاد على البحر الأسود، التي تمثل طريقًا رئيسيًا للشحن، مغلقة إلى حد بعيد مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية، وأثار مخاوف من حدوث شح في أفريقيا والشرق الأوسط.

وأظهرت بيانات الوزارة أن الصادرات في يوليو شملت 311 ألف طن من الذرة و71 ألف طن من القمح و17 ألف طن من الشعير.

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وقالت الحكومة في وقت سابق إن أوكرانيا قد تحصد ما لا يقل عن 50 مليون طن من الحبوب هذا العام، مقارنة مع رقم قياسي بلغ 86 مليون طن في العام 2021، بسبب خسارة أراضٍ أمام تقدم القوات الروسية وانخفاض المحاصيل.