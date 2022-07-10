Atwasat

المجر تراهن على الطاقة الحرارية الجوفية للتحرر من الغاز الروسي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 10 يوليو 2022, 10:03 مساء
المجر تراهن على الطاقة الحرارية الجوفية للتحرر من الغاز الروسي
الخبير الجيولوجي تاماش مدييس أمام خارطة لمشروع الطاقة الحرارية في المجر في 16 يونيو 2022 (فرانس برس)
alwasat radio

يمكن أن يكون للحرب في أوكرانيا الفضل في إيجاد الحكومات مصادر محلية بديلة عن إمدادات الطاقة الروسية، وهو ما يعقد عالم جيولوجي مجري أنها «تحت أقدامهم».

ففي مدينة سيغيد المجرية، لم يتم استغلال المياه الجوفية الحارقة التي تصل إلى عمق ألفي متر، منذ فترة طويلة إلى أن أُطلق مشروع للطاقة الحرارية الأرضية يهدف إلى تدفئة آلاف الشقق وإلى أن يكون مثالاً يحتذى في الاتحاد الأوروبي، الباحث عن التحرّر من الغاز الروسي.

يقول عالم الجيولوجيا تاماس مدييس الذي يشارك في المشروع: «منذ ثمانينات القرن الماضي، أحرقنا ملايين الأمتار المكعّبة من الغاز الروسي المستورد» لتزويد المساكن. وأضاف «أطلقنا أطناناً من الانبعاثات الكربونية» لكن الحل «تحت أقدامنا».

نظام تدفئة حراري
قبل بدء الحرب في أوكرانيا، قررت بلدية هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها 160 ألف نسمة والواقعة على بعد ساعتين بالسيارة من بودابست، إنشاء أكبر نظام تدفئة حراري في أوروبا خارج آيسلندا. وفي نهاية الأعمال في 2023، من المتوقّع أن تمتلك سيغيد 27 مضخّة و16 محطة طاقة و250 كيلومتراً من الأنابيب التي ستوفر الكهرباء لـ27 ألف شقّة.

أما الهدف من ذلك، فهو خفض انبعاثات الغاز المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 60%. يضيف مدييس: «الطاقة الحرارية الأرضية محلية وهي متجدّدة ويمكن الوصول إليها، فلماذا لا نستخدمها؟».

- وزير الاقتصاد الفرنسي يدعو إلى الاستعداد «لقطع كلي» لإمدادات الغاز الروسي
- اليونان وبلغاريا تدشنان خط أنابيب بديلا عن الغاز الروسي

إمكانات هائلة
في هذا البلد غير الساحلي والفقير في الموارد الطبيعية، تبدو الإمكانات هائلة. والمجر المحاطة بآخر سفوح جبال الألب وسلسلة جبال الكاربات تستفيد كلّ عام من 80 إلى 90 مليون متر مكعب من المياه الحرارية بحرارة، يمكن أن تصل إلى أكثر من 90 درجة، وفقاً لاتحاد قطاع الطاقة الحرارية المجرية «إم تي تي».

وحالياً يتم توفير 1,5% فقط من احتياجات التدفئة بواسطة الطاقة الحرارية الأرضية، وهو رقم يمكن أن يرتفع إلى 25%، وفق الاتحاد.

منذ العام 2010، فضّلت حكومة فيكتور أوربان استخدام المحروقات الروسية؛ بالتالي، تستورد المجر 56% من نفطها و80% من غازها من روسيا. كما أن لديها محطة للطاقة النووية تقع في باكس بالقرب من بودابست، وجرى منح مشروع توسعتها لشركة روساتوم النووية العملاقة في العام 2014.

إظهار الطريق
وكشف الصراع هشاشة البلاد في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، وحظر النفط الأوروبي، ومخاطر انقطاع إمدادات الغاز، حيث يقول بالاز كوبور مدير مشروع شركة التدفئة «زيتاف» المسؤولة عن المشروع: «في سيغيد، كانت مئة في المئة من إمدادات التدفئة تعتمد في السابق على الغاز الروسي».

ويضيف المدير، الذي لم ينتظر وقوع النزاع من أجل الاهتمام بالطاقة الحرارية الأرضية: «إنه موضوع ساخن الآن». وقد بدأ «يطرق أبواب صانعي القرار» منذ سنوات عدّة، قبل أن تقرّر البلدية في 2015 الاستثمار في تطوير مصادر الطاقة المتجددة. ويشير زميله تاماس مدييس الذي يتمتع بخبرة طويلة، إلى أنه «يمكننا أن نظهر الطريق».

تكلفة على أجيال المستقبل
كما هو الحال في سيغيد، تملك العديد من البلدات الهنغارية شبكات تدفئة محلية يعود تاريخها إلى الحقبة الشيوعية، ويمكن أن تتحوّل من الغاز إلى الطاقة الحرارية الأرضية.

يقول مدييس: «تستخدم اثنتا عشرة منطقة (الطاقة الحرارية الأرضية) حالياً، وستتبعها مناطق أخرى بالتأكيد، في ضوء الارتفاع الكبير في أسعار الغاز». ويشير إلى ما هو أبعد من ذلك، مستحضراً «مدناً معيّنة في فرنسا وألمانيا وإيطاليا وسلوفاكيا، غنية بمخزونات الطاقة الحرارية الأرضية».

بعد التخلّف عن الركب في هذا المجال، يمكن للاتحاد الأوروبي أن يفعل ما هو أفضل بكثير، إذ بحسب لايوس كيريكس الخبير في المركز الإقليمي لأبحاث الطاقة ومقرّه بودابست: «يعيش أكثر من ربع سكانه (الاتحاد الأوروبي) في مناطق تتكيّف» مع مثل هذه الأنظمة.

المشروع المموّل جزئياً من الصناديق الأوروبية، مكلف بالتأكيد ويصل إلى أكثر من 50 مليون يورو، لكن مدييس يؤكد أنّ «حرق الوقود الأحفوري له تكلفة على الأجيال المقبلة وعلى البيئة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هل تواجه «تويتر» مستقبل مظلم بعد فشل صفقة إيلون ماسك؟

هل تواجه «تويتر» مستقبل مظلم بعد فشل صفقة إيلون ماسك؟
ديوكوفيتش يحرز اللقب السابع ويرفع غلته إلى 21 في الغراند سلام

ديوكوفيتش يحرز اللقب السابع ويرفع غلته إلى 21 في الغراند سلام
إيران ترى «استفزازا» في الطرح الأميركي للدفاع الجوي الإقليمي

إيران ترى «استفزازا» في الطرح الأميركي للدفاع الجوي الإقليمي
شركات أميركية في 4 قطاعات: إجازات أكثر .. ودوام أقل

شركات أميركية في 4 قطاعات: إجازات أكثر .. ودوام أقل
التدخين يؤدي إلى العمى في هذه الحالات

التدخين يؤدي إلى العمى في هذه الحالات
ما مصير الكميات الكبيرة من لحوم أضاحي وهدي الحجاج؟

ما مصير الكميات الكبيرة من لحوم أضاحي وهدي الحجاج؟
شاهد: رئيس وزراء سريلانكا يتنحى عن منصبه بعد اقتحام متظاهرين القصر الرئاسي (فيديو وصور)

شاهد: رئيس وزراء سريلانكا يتنحى عن منصبه بعد اقتحام متظاهرين القصر الرئاسي ...
حكومة الدبيبة تعلن تفاصيل دعم النظافة في باب الدعم بالموازنة

حكومة الدبيبة تعلن تفاصيل دعم النظافة في باب الدعم بالموازنة
«الخمس» و«شباب الجبل» و«الصقور» و«أساريا» في الدوري الممتاز.. رسميا

«الخمس» و«شباب الجبل» و«الصقور» و«أساريا» في الدوري الممتاز.. رسميا
«فورين بوليسي»: هذا دور موسكو في إغلاق النفط وزعزعة استقرار ليبيا

«فورين بوليسي»: هذا دور موسكو في إغلاق النفط وزعزعة استقرار ليبيا
سمير شمام في «مقابلة خاصة» على قناة «Wtv»: الموسم الحالي أصعب من السابق

سمير شمام في «مقابلة خاصة» على قناة «Wtv»: الموسم الحالي أصعب من السابق
«أتلانتيك كاونسيل»: ماذا يمكن أن يتعلم الليبيون من الأحداث في تونس؟

«أتلانتيك كاونسيل»: ماذا يمكن أن يتعلم الليبيون من الأحداث في تونس؟
جريدة «الوسط»: جمعة الغضب تفتح «مزاد» خرائط الطريق

جريدة «الوسط»: جمعة الغضب تفتح «مزاد» خرائط الطريق
القبض على قاتل أبيه في سبها

القبض على قاتل أبيه في سبها
الاتحاد الأوروبي يحذر من أكبر عملية طرد للفلسطينيين في عقود

الاتحاد الأوروبي يحذر من أكبر عملية طرد للفلسطينيين في عقود
(قهوة مزبوطة!)

(قهوة مزبوطة!)
هل يحل «الرئاسي» مجلسي النواب والدولة ويقلب المشهد السياسي؟

هل يحل «الرئاسي» مجلسي النواب والدولة ويقلب المشهد السياسي؟
بعثة تقصي الحقائق تتهم «الكانيات» بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية».. وتدعو لإنشاء محكمة خاصة لترهونة

بعثة تقصي الحقائق تتهم «الكانيات» بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية».. وتدعو لإنشاء ...
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
مصرف «غازبروم بنك» بسويسرا يبحث عن مشترٍ
مصرف «غازبروم بنك» بسويسرا يبحث عن مشترٍ
حكومات أوروبية تطالب بإلغاء بعض الرحلات الجوية.. وإفلاسات محتملة للشركات
حكومات أوروبية تطالب بإلغاء بعض الرحلات الجوية.. وإفلاسات محتملة ...
شركات أميركية في 4 قطاعات: إجازات أكثر .. ودوام أقل
شركات أميركية في 4 قطاعات: إجازات أكثر .. ودوام أقل
كندا تقرر تسليم التوربين المشغل لخط أنابيب «نورد ستريم 1» الروسي إلى ألمانيا
كندا تقرر تسليم التوربين المشغل لخط أنابيب «نورد ستريم 1» الروسي ...
وزير الاقتصاد الفرنسي يدعو إلى الاستعداد «لقطع كلي» لإمدادات الغاز الروسي
وزير الاقتصاد الفرنسي يدعو إلى الاستعداد «لقطع كلي» لإمدادات ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إردوغان يطلب زيادة راتبه 40.4%.. ما هي رواتب رؤساء العالم؟
إردوغان يطلب زيادة راتبه 40.4%.. ما هي رواتب رؤساء العالم؟...
سعر اليورو ينخفض لأقل من 1.02 دولار للمرة الأولى منذ 2002
سعر اليورو ينخفض لأقل من 1.02 دولار للمرة الأولى منذ 2002...
4 شركات صينية تشتري 292 طائرة «إيرباص» مقابل 37 مليار دولار
4 شركات صينية تشتري 292 طائرة «إيرباص» مقابل 37 مليار دولار...
بايدن: مجموعة السبع تريد استثمار 600 مليار دولار في برنامج عالمي للبنى التحتية
بايدن: مجموعة السبع تريد استثمار 600 مليار دولار في برنامج ......
حكومات أوروبية تطالب بإلغاء بعض الرحلات الجوية.. وإفلاسات محتملة للشركات
حكومات أوروبية تطالب بإلغاء بعض الرحلات الجوية.. وإفلاسات ......
المزيد
المجر تراهن على الطاقة الحرارية الجوفية للتحرر من الغاز الروسي
المجر تراهن على الطاقة الحرارية الجوفية للتحرر من الغاز ......
هل تواجه «تويتر» مستقبل مظلم بعد فشل صفقة إيلون ماسك؟
هل تواجه «تويتر» مستقبل مظلم بعد فشل صفقة إيلون ماسك؟...
مسيرة إلى أبواب قصر الرئاسة.. احتجاجات في الأرجنتين بسبب الدين العام والتضخم المرتفع (شاهد)
مسيرة إلى أبواب قصر الرئاسة.. احتجاجات في الأرجنتين بسبب ......
وزير الاقتصاد الفرنسي يدعو إلى الاستعداد «لقطع كلي» لإمدادات الغاز الروسي
وزير الاقتصاد الفرنسي يدعو إلى الاستعداد «لقطع كلي» لإمدادات......
كندا تقرر تسليم التوربين المشغل لخط أنابيب «نورد ستريم 1» الروسي إلى ألمانيا
كندا تقرر تسليم التوربين المشغل لخط أنابيب «نورد ستريم 1» ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط