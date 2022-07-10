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وزير الاقتصاد الفرنسي يدعو إلى الاستعداد «لقطع كلي» لإمدادات الغاز الروسي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 10 يوليو 2022, 05:48 مساء
وزير الاقتصاد الفرنسي يدعو إلى الاستعداد «لقطع كلي» لإمدادات الغاز الروسي
وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير. (الإنترنت)
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دعا وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، خلال اجتماعات اقتصادية في إيكس-آن-بروفانس (جنوب) إلى الاستعداد مسبقًا «لقطع كلي» لإمدادات الغاز الروسي، معتبرًا أنه «الخيار الأكثر ترجيحًا».

وقال المسؤول الثاني في الحكومة الفرنسية «دعونا نستعد للقطع الكلي للغاز الروسي، إنه الآن الخيار الأكثر احتمالًا. وهذا يفترض بنا الاسراع في استقلالية طاقتنا»، وفق «فرانس برس».

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وتابع «نحن مستقلون للغاية، ولا نحبذ الاعتماد على الآخرين. يجب أن يكون الاستقلال الأول في الطاقة». وأضاف وزير الاقتصاد «يتعين علينا الاستعداد الآن لمعركة التنظيم والتقنين والتقشف وخفض الاستهلاك ... علينا الآن اتخاذ القرارات».

 «وحدة القيادة الكاملة»
ورأى لومير أن «وحدة القيادة الكاملة» ستسمح «باتخاذ قرارات أسرع بشأن القضية الاستراتيجية المتعلقة بإنتاج كهرباء خالية من الانبعاثات الكربونية في فرنسا». 

وأكد لومير «نحن نواجه أزمة طاقة يمكن أن تولد تبعات كبيرة للغاية على حياتنا اليومية وعلى فرص العمل وعلى أداء شركاتنا وعلى الأداة الصناعية الفرنسية».

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