Atwasat

شركات أميركية في4 قطاعات: إجازات أكثر .. ودوام أقل

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 10 يوليو 2022, 10:37 صباحا
شركات أميركية في4 قطاعات: إجازات أكثر .. ودوام أقل
أحد شوارع مدينة نيويورك.15 يوليو 2021 .(أ ف ب)
alwasat radio

بدأت العديد من الشركات الأميركية تجربة نظام عمل جديد قائم على الدوام لمدة أربعة أيام فقط في الأسبوع بدلا من خمسة، حسب موقع «سكاي نيوز» عربية.

وتمثلت القطاعات الأبرز التي حاولت تطبيق هذا النهج، في الصحة والتكنولوجيا، وأتت كمحاولة من قبل أصحاب الشركات للاحتفاظ بالموظفين من أصحاب الكفاءات، وتقديم حوافز لهم لعدم التفريط بهم لمنافسين آخرين. وفي المقابل هناك من سجل اعتراضه على هذا النهج الوظيفي، مشيرا إلى أنه قد يتسبب بتحديات يصعب حلها من ناحية تضارب مواعيد العمل وجدولتها.

وطلب من المشتركين في هذه التجربة تطبيقها لمدة ستة شهور، على أن تنخفض معها ساعات العمل من أربعين ساعة أسبوعيا، إلى اثنتين وثلاثين ساعة، دون المساس بالمستحقات المالية للموظفين، وفق «سكاي نيوز» عربية.

إنتاجية أعلى في شركات أميركية
وخلصت بعض التجارب التي خاضتها عدة شركات أميركية خلال الآونة الماضية، إلى أن الموظفين الذين اقتصر دوامهم على أربعة ايام فقط في الأسبوع، كانت إنتاجيتهم أعلى، كما عبروا عن شعورهم بالسعادة على نحو أكبر. ومن إيجابيات العمل لأربعة أيام فقط في الأسبوع، وفقا لهذه التجارب، أنه جعل الموظفين يتمسكون بعملهم بشكل أكبر، ما يحقق توازنا في المعادلة الصعبة بين الحياة المهنية والشخصية للموظف.

وقال ديفيد ليفنثال كبير المحررين الاقتصاديين في موقع «بيزنس إنسايدر»: «في الولايات المتحدة، غيّر وباء كورونا كل شيء، بما في ذلك ما يتعلق بالموظفين الذين عملوا من منازلهم لشهور طويلة، لكن حتى اللحظة لا يوجد تحرك من قبل الحكومة الفيدرالية نحو العمل لأربعة أيام فقط، إلا أن الأمر سيختلف من شركة إلى أخرى خاصة أنه بدأ يحصد أثرا واسعا مؤخرا».

ومن جانبه قال نيك لوريس الباحث في قطاع الطاقة النظيفة والمناخ: «العمل لمدة أربعة أيام فقط سيكون هاما جدا من حيث انعكاساته البيئية، إذ أنه سيخفف من الاختناقات المرورية التي تترافق مع الذهاب إلى العمل والعودة منه في الوقت ذاته للعديد من الناس خاصة في المدن الكبرى، ما يقلل من الانبعاثات الغازية لاحقا». 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خبرة ديوكوفيتش أمام طموح كيريوس في نهائي «ويمبلدون».. الأحد

خبرة ديوكوفيتش أمام طموح كيريوس في نهائي «ويمبلدون».. الأحد
ما مصير الكميات الكبيرة من لحوم أضاحي وهدي الحجاج؟

ما مصير الكميات الكبيرة من لحوم أضاحي وهدي الحجاج؟
هدف صاروخي للنني مع «آرسنال» من 30 مترا

هدف صاروخي للنني مع «آرسنال» من 30 مترا
شاهد: رئيس وزراء سريلانكا يتنحى عن منصبه بعد اقتحام متظاهرين القصر الرئاسي (فيديو وصور)

شاهد: رئيس وزراء سريلانكا يتنحى عن منصبه بعد اقتحام متظاهرين القصر الرئاسي ...
12 مرشحا يتطلعون لخلافة رئيس الوزراء البريطاني جونسون

12 مرشحا يتطلعون لخلافة رئيس الوزراء البريطاني جونسون
«فيفا» يسمح رسميا بـ5 تبديلات ويحدد شروطا في الموسم الجديد

«فيفا» يسمح رسميا بـ5 تبديلات ويحدد شروطا في الموسم الجديد
بعد اعترافه بوجود أخطاء.. الرئيس التونسي ينشر نسخة معدلة من مشروع الدستور

بعد اعترافه بوجود أخطاء.. الرئيس التونسي ينشر نسخة معدلة من مشروع الدستور
«الخمس» و«شباب الجبل» و«الصقور» و«أساريا» في الدوري الممتاز.. رسميا

«الخمس» و«شباب الجبل» و«الصقور» و«أساريا» في الدوري الممتاز.. رسميا
الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى في ختام أكبر موسم حج منذ 2019

الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى في ختام أكبر موسم حج منذ 2019
المعركة بدأت.. رئيس «تويتر»: سنقاضي إيلون ماسك لإلزامه بتنفيذ الصفقة

المعركة بدأت.. رئيس «تويتر»: سنقاضي إيلون ماسك لإلزامه بتنفيذ الصفقة
سمير شمام في «مقابلة خاصة» على قناة «Wtv»: الموسم الحالي أصعب من السابق

سمير شمام في «مقابلة خاصة» على قناة «Wtv»: الموسم الحالي أصعب من السابق
«أتلانتيك كاونسيل»: ماذا يمكن أن يتعلم الليبيون من الأحداث في تونس؟

«أتلانتيك كاونسيل»: ماذا يمكن أن يتعلم الليبيون من الأحداث في تونس؟
4 ظواهر تحاصر ختام الدوري الممتاز في نسخته «47»

4 ظواهر تحاصر ختام الدوري الممتاز في نسخته «47»
جريدة «الوسط»: جمعة الغضب تفتح «مزاد» خرائط الطريق

جريدة «الوسط»: جمعة الغضب تفتح «مزاد» خرائط الطريق
القبض على قاتل أبيه في سبها

القبض على قاتل أبيه في سبها
الاتحاد الأوروبي يحذر من أكبر عملية طرد للفلسطينيين في عقود

الاتحاد الأوروبي يحذر من أكبر عملية طرد للفلسطينيين في عقود
هل يحل «الرئاسي» مجلسي النواب والدولة ويقلب المشهد السياسي؟

هل يحل «الرئاسي» مجلسي النواب والدولة ويقلب المشهد السياسي؟
بعثة تقصي الحقائق تتهم «الكانيات» بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية».. وتدعو لإنشاء محكمة خاصة لترهونة

بعثة تقصي الحقائق تتهم «الكانيات» بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية».. وتدعو لإنشاء ...
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
إيلون ماسك يلغي صفقة شراء «تويتر»
إيلون ماسك يلغي صفقة شراء «تويتر»
المعركة بدأت.. رئيس «تويتر»: سنقاضي إيلون ماسك لإلزامه بتنفيذ الصفقة
المعركة بدأت.. رئيس «تويتر»: سنقاضي إيلون ماسك لإلزامه بتنفيذ ...
انتعاش الاقتصاد الصيني في يونيو.. 6% ارتفاعا بمؤشر أسعار المنتجين
انتعاش الاقتصاد الصيني في يونيو.. 6% ارتفاعا بمؤشر أسعار المنتجين
هذه أهم التحديات المالية التي تواجه خليفة بوريس جونسون
هذه أهم التحديات المالية التي تواجه خليفة بوريس جونسون
بوتين يحذر من «تداعيات كارثية» للعقوبات الغربية على السوق العالمية للطاقة
بوتين يحذر من «تداعيات كارثية» للعقوبات الغربية على السوق ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إردوغان يطلب زيادة راتبه 40.4%.. ما هي رواتب رؤساء العالم؟
إردوغان يطلب زيادة راتبه 40.4%.. ما هي رواتب رؤساء العالم؟...
«إيني» الإيطالية تفوز بحصة في مشروع تطوير حقل غاز ضخم في قطر
«إيني» الإيطالية تفوز بحصة في مشروع تطوير حقل غاز ضخم في قطر...
سعر اليورو ينخفض لأقل من 1.02 دولار للمرة الأولى منذ 2002
سعر اليورو ينخفض لأقل من 1.02 دولار للمرة الأولى منذ 2002...
4 شركات صينية تشتري 292 طائرة «إيرباص» مقابل 37 مليار دولار
4 شركات صينية تشتري 292 طائرة «إيرباص» مقابل 37 مليار دولار...
بايدن: مجموعة السبع تريد استثمار 600 مليار دولار في برنامج عالمي للبنى التحتية
بايدن: مجموعة السبع تريد استثمار 600 مليار دولار في برنامج ......
المزيد
شركات أميركية في4 قطاعات: إجازات أكثر .. ودوام أقل
شركات أميركية في4 قطاعات: إجازات أكثر .. ودوام أقل...
حكومات أوروبية تطالب إلغاء بعض الرحلات الجوية..وإفلاسات محتملة للشركات
حكومات أوروبية تطالب إلغاء بعض الرحلات الجوية..وإفلاسات ......
مصرف «غازبروم بنك» بسويسرا يبحث عن مشترٍ
مصرف «غازبروم بنك» بسويسرا يبحث عن مشترٍ...
بوتين يحذر من «تداعيات كارثية» للعقوبات الغربية على السوق العالمية للطاقة
بوتين يحذر من «تداعيات كارثية» للعقوبات الغربية على السوق ......
هذه أهم التحديات المالية التي تواجه خليفة بوريس جونسون
هذه أهم التحديات المالية التي تواجه خليفة بوريس جونسون...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط