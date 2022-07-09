مصرف «غازبروم بنك» بسويسرا يبحث عن مشترٍ

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الفرع السويسري لمصرف «غازبروم بنك»، الذي عزله قطاع المصارف السويسري منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، أنه يبحث عن مشترٍ محتمل.

وقالت الشركة الأم للمصرف، الذراع المالية لشركة الغاز الروسية العملاقة «غازبروم»، إنها قررت «استكشاف الخيارات الاستراتيجية المحتملة» لأنشطتها المستقبلية، بحسب «فرانس برس».

تصفية محتملة لأصول مختارة

وأضافت، في بيان الجمعة، أن «الخيارات تشمل على سبيل المثال لا الحصر تصفية محتملة لأصول مختارة أو بيع الشركة ككل».

وأشارت الشركة الى أن هذه المراجعة الاستراتيجية التي تتوخى أيضًا «العثور على مستثمر إذا تم اتباع هذا الخيار»، يجب أن تكتمل بحلول نهاية الربع الثالث، داعية الأطراف المهتمة إلى الاتصال بممثليها في سويسرا.

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تأسس مصرف «غازبروم بنك» السويسري الذي يتخذ زيوريخ مقرًا العام 2009، وينشط بشكل رئيسي في مجال التمويل التجاري ويوظف نحو 80 شخصًا.

طرد «غازبروم بنك» من جمعية المصرفيين

وتم طرد «غازبروم بنك» من جمعية المصرفيين السويسريين في مارس في الأسابيع التي أعقبت غزو أوكرانيا.

كما قامت جمعية المصرفيين السويسريين، التي تدافع عن مصالح نحو 300 مؤسسة مصرفية سويسرية، بحظر الفرع السويسري لبنك «سبيربنك» الروسي.

وتعد سويسرا مركزًا رئيسيًا لتجارة السلع مثل النفط والمعادن والمواد الزراعية، ما يدفع بالمصارف العملاقة إلى إنشاء فروع لها بموجب القانون السويسري لتقديم الخدمات للمستثمرين والتجار.