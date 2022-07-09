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بوتين يحذر من «تداعيات كارثية» للعقوبات الغربية على السوق العالمية للطاقة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 يوليو 2022, 07:35 مساء
بوتين يحذر من «تداعيات كارثية» للعقوبات الغربية على السوق العالمية للطاقة
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. (أرشيفية: الإنترنت)
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حذر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من «تداعيات كارثية» محتملة للعقوبات الغربية على السوق العالمية للطاقة، وقال خلال اجتماع للحكومة إن «القيود العقابية المفروضة على روسيا ستتسبب بخسائر أكبر بكثير للبلدان التي تفرضها».

وأضاف بوتين: «مواصلة سياسات فرض العقوبات يمكن أن تؤدي إلى تداعيات أكثر خطورة، ودون مبالغة كارثية، على السوق العالمية للطاقة»، وأشاد بمقاومة دول أخرى منتجة للنفط مطالب زيادة الإنتاج للتعويض عن النقص الناجم عن مقاطعة النفط الروسي وكبح ارتفاع الأسعار، وفق وكالة «فرانس برس».

وفرضت دول غربية عقوبات دولية على موسكو على خلفية غزوها أوكرانيا في حملة عسكرية أطلقتها في 24 فبراير.

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وقال بوتين: «الأوروبيون يحاولون إيجاد بدائل لموارد الطاقة الروسية، لكن نتائج ذلك يمكن التكهن بها: ارتفاع أسعار الغاز في السوق وارتفاع تكلفة مصادر الطاقة بالنسبة للمستهلكين، بمن فيهم الأسر».

في الأسابيع الأخيرة خفّضت موسكو إمداداتها بمادة الغاز لدول أوروبية لا تزال تعتمد بشكل كبير على موارد الطاقة الروسية على الرغم من الجهود التي تبذلها هذه البلدان للاستغناء عن روسيا على هذا الصعيد.

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