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انتعاش الاقتصاد الصيني في يونيو.. 6% ارتفاعا بمؤشر أسعار المنتجين

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 يوليو 2022, 09:26 صباحا
انتعاش الاقتصاد الصيني في يونيو.. 6% ارتفاعا بمؤشر أسعار المنتجين
عاملتان بمجموعة «فوكسكون تكنولوجي غروب» في الصين, (أرشيفية : الإنترنت)
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أعلن المكتب الوطني للإحصاء في الصين، اليوم السبت، ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 6.1% على أساس سنوي في يونيو، بعد ارتفاعه 6.4% خلال مايو. وكان ذلك أكبر مما توقعه استطلاع لـ«رويترز» بارتفاع المؤشر 6%. 

ويحدد مؤشر أسعار المنتجين معدل التضخم (أي معدل التغير في الأسعار) الذي يعاني منه رجال الصناعة عند شراءهم للسلع والخدمات

صعود مؤشر أسعار المستهلكين في الصين
وصعد مؤشر أسعار المستهلكين (التضحم) 2.5% عن العام السابق ليتسع من زيادة قدرها 2.1% في مايو. وأشار استطلاع لـ«رويترز» إلى أنه كان من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين 2.4%. واستقر مؤشر أسعار المستهلكين على أساس شهري بعد انخفاضه 0.2% في مايو ليتجاوز انخفاضا قدره 0.1% في استطلاع «رويترز».

وأظهر ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعض علامات الانتعاش في الأشهر الأخيرة بعد الركود الحاد الناجم عن «كوفيد-19» وذلك على الرغم من استمرار الرياح المعاكسة للنمو بما في ذلك ضعف الإنفاق الاستهلاكي والمخاوف من تكرار موجات الإصابة.

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