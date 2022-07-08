اليونان وبلغاريا تدشنان خط أنابيب بديلا عن الغاز الروسي

القاهرة - بوابة الوسط

دشنت اليونان وبلغاريا الجمعة، خط أنابيب للغاز الطبيعي يهدف إلى مساعدة بلغاريا التي اعتمدت بشدة لسنوات على الغاز الروسي، في التزود بالطاقة من مصادر أخرى.

يؤكد المشروع على جهود الدولتين الواقعتين في جنوب شرق أوروبا «نحو التوصل للاستقلالية في الطاقة»، حسب كلمة رئيس الوزراء البلغاري المنتهية ولايته كيريل بيتكوف خلال مراسم التدشين في كوموتيني شمال اليونان، التي نقلتها وكالة «فرانس برس».

وقال بيتكوف «في الأسابيع القادمة سيمتلئ خط الأنابيب بالغاز الأذربيجاني ويعوض عن توقف الغاز الروسي». وأوقفت بلغاريا إمدادات الغاز من العملاق الروسي «غازبروم» في أبريل، بعد أسابيع على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وسيتيح الخط لبلغاريا الاتصال عبر اليونان بخط الأنابيب «تاناب/تاب» المصمم لتزويد غرب أوروبا بالغاز من الحقل الأذربيجاني العملاق شاه دنيز في بحر قزوين.

سينقل الخط الغاز من مصادر مثل الجزائر وقطر

وستنقل الأنابيب الغاز أيضا من مصادر أخرى وخصوصا من الجزائر وقطر عبر محطة الغاز المسال في ريفيثوسا، غرب أثينا، ومن المحطة المقرر إنشاؤها في ألكسندروبوليس شمال شرق اليونان.

بلغت تقديرات كلفة مشروع خط أنابيب الغاز بين اليونان وبلغاريا في 2019 نحو 220 مليون يورو (224 مليون دولار) تشمل تمويلا بمقدار 45 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي. وتبلغ قدرة خط الأنابيب ثلاثة مليارات متر مكعب مع إمكانية رفعها إلى خمسة مليارات.

وعلى غرار فنلندا وبولندا وجدت بلغاريا نفسها محرومة من الغاز الروسي في أبريل عندما رفضت تسديد ثمن الإمدادات بالروبل، تنفيذا لمطلب موسكو ردا على فرض عقوبات غربية عليها بسبب حربها في أوكرانيا.