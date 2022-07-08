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مخاوف من أزمة غاز كبرى في ألمانيا مع احتمال وقف الإمدادات الروسية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 08 يوليو 2022, 03:13 مساء
مخاوف من أزمة غاز كبرى في ألمانيا مع احتمال وقف الإمدادات الروسية
جزء من خط الغاز نورد ستريم 2 في لوبمين، 7 سبتمبر 2020، (ا ف ب)
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تخشى ألمانيا نقصا في إمدادات الغاز الروسي، الذي تحتاج إليه سواء لتأمين المياه الساخنة للمنازل أو تدفئة المكاتب أو حتى لتشغيل إشارات السير، ويتهيّأ البلد برمته بدءا بالبلديات وصولا إلى الشركات الكبرى لشتى أنواع القيود على استخدام الغاز.

والحكومة في حال تأهب مع اقتراب استحقاق جوهري هو الوقف التام لخط أنابيب الغاز «نورد ستريم» بسبب صيانة روتينية، ومن المتوقع أن يستمر التوقف عشرة أيام، لكن ألمانيا تخشى أن تقطع روسيا بشكل نهائي الإمدادات عبر هذا الأنبوب الذي يؤمن قسما أساسيا من وارداتها، حسب وكالة «فرانس برس».

وحذر وزير الاقتصاد روبرت هابيك بأنه «لا يمكن استبعاد أي سيناريو» موضحا أن موسكو تستخدم «سلاح الغاز» ضد أوروبا سعيا لتقويض الدعم لأوكرانيا.

وإزاء التحذيرات والإشارات المقلقة، يسعى القطاع الصناعي والمجموعات والإدارات بكل الوسائل للحد من استهلاك الطاقة. وقال رئيس مجموعة «هنكل»، كارستن نوبل، متحدثا للصحافة إنه «من المحتمل أن نعمد مجددا إلى المزيد من العمل عن بعد لادخار الطاقة من أجل المصلحة الوطنية». وليست هذه المجموعة الوحيدة التي تبدي مخاوف.

القطاع الصناعي في ألمانيا يتخوف من إمكانية وقوع أزمة غاز
فقطاع الصناعة الكيميائية برمته معرض بصورة خاصة للمخاطر إذ يعوّل بشدة على الغاز. وأفادت جمعية الصناعات الكيميائية التي تمثل القطاع أنها تتهيأ «لسيناريو الأسوأ».

- روسيا تخفض شحنات الغاز إلى أوروبا عبر نورد ستريم بنسبة 33%

وتدرس شركة «باسف» العملاقة التي يشكل موقعها في لودفيغشافن (غرب) مدينة حقيقية داخل المدينة، وضع قسم من موظفيها في البطالة الجزئية في حال توقف إمدادات الغاز الروسي الذي يشغل توربيناتها.

من جهتها، تعتزم شركة سيمرايز للعطور معاودة تشغيل فرن يعمل على النفط في مصنعها في هولتسميندن (وسط). وعمدت موسكو في الأسابيع الماضية إلى خفض صادرات الغاز عبر نورد ستريم بنسبة 60% مشيرة إلى مشكلة فنية، فيما نددت برلين بقرار «سياسي».

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