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فرنسا تريد إعادة تأميم شركة الكهرباء الوطنية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 08 يوليو 2022, 09:21 صباحا
فرنسا تريد إعادة تأميم شركة الكهرباء الوطنية
شعار شركة كهرباء فرنسا خلال مؤتمر في ليل بشمال فرنسا، 8 يونيو 2022. (أ ف ب)
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أعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيت بورن، في خطابها حول السياسة العامة أن فرنسا تريد إعادة تأميم شركة كهرباء فرنسا بنسبة 100%.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن بورن قولها أمام الجمعية الوطنية: «أؤكد لكم اليوم نية الدولة في امتلاك 100% من رأسمال شركة كهرباء فرنسا. هذا التطور سيمكن المؤسسة من تعزيز قدرتها على تنفيذ مشاريع طموحة وضرورية لمستقبلنا المتعلق بالطاقة في أسرع وقت ممكن».

وتمتلك الدولة الفرنسية اليوم ما يقارب 84% من مؤسسة الكهرباء ويملك الموظفون 1% والمساهمون المؤسسون وأفراد 15%. وتواجه المجموعة المثقلة بالديون أعباء مالية كبرى، كما أنها تواجه تحديا من الحكومة الفرنسية لإطلاق برنامج جديد للمفاعلات النووية.

ارتفاع سهم شركة كهرباء فرنسا
وقالت بورن «إن تحول الطاقة يمر عبر الطاقة النووية»، مؤكدة الموقف الذي تبناه الرئيس إيمانويل ماكرون هذا الشتاء.

وارتفع سهم شركة كهرباء فرنسا في بورصة باريس بعد إعلان بورن، وعند قرابة الساعة 15.45 زاد السهم بنسبة 5.56% إلى 8.28 يورو، في سوق سجل ارتفاعا ب1.86%. قبل الخطاب انخفض سعر السهم بشكل حاد بنسبة 5%.

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