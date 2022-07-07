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عقد لتوريد الغاز بين «سوناطراك» الجزائرية و«إنجي» الفرنسية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 07 يوليو 2022, 05:57 مساء
عقد لتوريد الغاز بين «سوناطراك» الجزائرية و«إنجي» الفرنسية
مقر شركة سوناطراك الجزائرية. (الإنترنت)
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وقعت المجموعة الجزائرية للنفط والغاز (سوناطراك) مع عملاق الطاقة الفرنسي «إنجي» عقدا لتورد بموجبه المجموعة الغاز الطبيعي عبر الانبوب العابر للبحر المتوسط نحو إسبانيا.

وقالت المجموعة الجزائرية في بيان اليوم الخميس إنها ستورد الغاز الطبيعي عبر خط أنبوب نقل الغاز (ميدغاز) الذي ينطلق من حقول بحسي رمل جنوب الجزائر نحو ألميريا في إسبانيا، حسبما ذكرت وكالة «فرانس برس».

وأضاف البيان: «ينص هذا العقد الذي يربط الطرفين منذ سنة 2011،(...) على مراجعة سعر بيع الغاز التعاقدي المطبق على مدى ثلاث سنوات والممتد إلى غاية سنة 2024، مع الأخذ في الاعتبار تطورات السوق»، بدون توضيح الكميات والسعر.

ارتفاع حاد لأسعار الغاز الطبيعي
ومنذ غزو روسيا لأوكرانيا والعقوبات التي فرضها الأوروبيون على موسكو، ارتفع سعر الغاز بشكل حاد وقفزت أسعار الطاقة في منطقة اليورو بنسبة 41,9% على مدار عام، وفقًا لبيانات يوروستات التابعة للمفوضية الأوروبية.

كما أكد الطرفان عزمهما على توسيع شراكتهما لتشمل الغاز الطبيعي المُسال، حيث ستعزز سوناطراك حصتها ضمن الواردات الخاصة بـإنجي، مما يسمح للمجمعين بمواصلة التنويع والمساهمة في تحقيق الأمن الطاقوي للمتعاملين الأوروبيين.

وأشار البيان إلى التزام الطرفين بالعمل سويا للتقليل من البصمة الكربونية وتثمين فرص الشراكة الجديدة، لاسيما تلك المتعلقة بتطوير الهيدروجين.

وللإشارة، تساهم الجزائر، اول مصدّر أفريقي للغاز الطبيعي والسابع عالميا، بنحو 11% من احتياجات الغاز في أوروبا.

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