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سفينة روسية محملة بالحبوب تغادر الساحل التركي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 07 يوليو 2022, 01:25 مساء
سفينة روسية محملة بالحبوب تغادر الساحل التركي
حصاد القمح في أحد حقول منطقة دونباس بشرق أوكرانيا، 1/يوليو 2022. (أ ف ب)
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غادرت سفينة الشحن الروسية «زيبيك زولي» التي قالت كييف إنها تنقل شحنة من القمح الأوكراني المسروق الساحل التركي بعد أن خضعت للتدقيق منذ الجمعة، وفقا لموقع تتبع السفن «مارين ترافيك». 

وأرسلت السفينة التي كانت ترسو في خليج ميناء «كاراسو» على البحر الأسود آخر إشارة لها على بُعد عشرين كيلومترًا من الساحل، وفقا للموقع، الذي يتيح متابعة حركة المرور البحرية بشكل مباشر.

وقالت كييف إن السفينة، التي تزن 7000 طن انطلقت من ميناء «بيرديانسك» الأوكراني الذي تحتله القوات الروسية بعد تحميل قمح مُصادر. لكن روسيا تقول إنها «أممت» أصول الدولة الأوكرانية وتشتري المحاصيل من المزارعين المحليين، حسب وكالة «فرانس برس». 

- أول سفينة محملة بالحبوب تبحر من مرفأ برديانسك الأوكراني

أنقرة تحاول الحفاظ على علاقاتها مع موسكو وكييف
وتحاول تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي «ناتو» التفاوض على حل من شأنه الحفاظ على علاقاتها الجيدة مع كل من موسكو وكييف. فقد طالبت أوكرانيا تركيا باحتجاز السفينة وإعادة القمح إليها. لكن موقع التتبع أظهر أن السفينة تتحرك عبر البحر الأسود باتجاه روسيا. ولم يتضح على الفور ما حدث بالنسبة لشحنة القمح. 

وقال عضو في الطاقم لم يكشف عن هويته لوكالة أنباء «تاس» الروسية أن الطاقم يعتزم تفريغ الحبوب في سفينة أخرى «لتجنب خسارة المال».

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