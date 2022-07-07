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الاحتياطي الفدرالي الأميركي يحذر من تحول التضخم إلى «حالة ثابتة»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 07 يوليو 2022, 11:27 صباحا
الاحتياطي الفدرالي الأميركي يحذر من تحول التضخم إلى «حالة ثابتة»
مشهد عام للاحتياطي الفدرالي الأميركي في واشنطن، 25 يناير 2022. (أ ف ب)
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أعرب مسؤولو البنك المركزي الأميركي الشهر الماضي عن قلقهم من إمكانية تحوّل التضخم المرتفع إلى «حالة طويلة الأمد»، وشددوا على استعدادهم لمواصلة رفع معدلات الفائدة للتخفيف من حدة ارتفاع الأسعار، حسب محضر آخر اجتماع بشأن السياسة النقدية.

وجاء في محضر الاجتماع الذي عُقد في 14-15 يونيو أن المسؤولين يشعرون بالقلق من «أن الضغوط المرتبطة بالتضخم لا تبدي مؤشرات على أنها تتراجع» ما يعني بأن ارتفاع الأسعار قد يكون «مستمرًا بشكل أكبر مما كانوا يتوقعون سابقًا»، وفق وكالة «فرانس برس».

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وأشار عديد صناع السياسات إلى وجود «خطر كبير.. من أن التضخم المرتفع سيصبح متأصلًا إذا بدأ العامة التشكيك في مدى تصميم اللجنة»، أي لجنة السوق الفدرالية المفتوحة التي تحدد سياسات الاحتياطي الفدرالي. لكن التقرير كان واضحًا بشأن عزم المسؤولين على مواصلة الجهود الرامية لتهدئة الاقتصاد على الأقل حتى نهاية العام.

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