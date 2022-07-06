Atwasat

إقليم كردستان يندد بـ«ضغوط غير عادلة» من بغداد في ملف النفط

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 يوليو 2022, 09:48 مساء
إقليم كردستان يندد بـ«ضغوط غير عادلة» من بغداد في ملف النفط
منشآت البصرة النفطية في جنوب العراق. (أ ف ب)
alwasat radio

حكومة إقليم كردستان العراق تندد بـ«الضغوط غير العادلة» التي اعتبرت أن وزارة النفط الاتحادية تقوم بممارستها ضدها.

نددت حكومة إقليم كردستان العراق، الأربعاء، بـ«الضغوط غير العادلة» التي اعتبرت أن وزارة النفط الاتحادية تقوم بممارستها ضدها، بعد أيام من قرار قضائي قضى بإبطال عقود شركات نفطية مع الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي. 

إبطال عقود شركات نفطية مع الإقليم 
وأبطلت محكمة تجارية، الإثنين، في بغداد إثر دعوى مقدمة من وزارة النفط العراقية، عقودا موقعة بين حكومة الإقليم وشركات كندية وبريطانية وأميركية ونرويجية، وفق «فرانس برس». 

ويعد هذا القرار فصلا جديدا من فصول النزاع بين الإقليم وبغداد حول كيفية إدارة ملف النفط. وفي فبراير الماضي، ألزمت المحكمة الاتحادية العليا الإقليم تسليم كامل النفط المنتج على أراضيه للحكومة الاتحادية، مانحا إياها الحق بمراجعة كافة العقود النفطية في الإقليم وبالتالي إبطالها. 

وتحاول بغداد مذاك تطبيق هذا القرار الذي يعارضه إقليم كردستان الراغب في الحفاظ على استقلالية في قطاع الطاقة.

إقليم كردستان يستعرض «الخطوات الدستورية والقضائية والقانونية» 
وخلال اجتماع الأربعاء، استعرض مجلس وزراء إقليم كردستان «الخطوات الدستورية والقضائية والقانونية المتعلقة بحكومة إقليم كوردستان إزاء الضغوط غير العادلة وغير الدستورية التي تمارسها وزارة النفط العراقية الاتحادية»، بحسب بيان. 

وأضاف البيان أن المجلس شدد «على عدم التنازل عن الحقوق والمستحقات الدستورية لشعب إقليم كوردستان بأي شكل من الأشكال».

-  استهداف قاعدة عسكرية بكردستان العراق في هجوم بطائرة مسيرة
-  انفجار أنبوبي نفط وغاز في إقليم كردستان بالعراق

وقال مسؤول رفيع في قطاع النفط في بغداد لوكالة «فرانس برس» إن العقود الملغاة هي لشركات «WesternZagros» الكندية و«DNO» النروجية و«HKN Energy» المتواجدة كذلك في تكساس، و«Genel» التي تملك حضورا في البورصة في لندن. 

وأوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن «المحكمة التجارية تبطل جميع العقود المبرمة التي لا تتوافق مع قرار المحكمة الاتحادية». 

وأشار إلى أن الحكومة رفعت دعاوى بحق سبع شركات بالمجمل، عاملة في إقليم كردستان، كما بحق وزير الموارد الطبيعية الحالي والسابق في الإقليم، في إطار هذا الملف. 

الإحجام عن  مشاريع جديدة في إقليم كردستان
وفي هذا السياق، أعلنت شركات (شلمبرجيه - Schlumberger) و(بيكرهيوز - Baker Hughes)، و(هاليبرتون - Halliburton) بأنها لن تقدم «على مشاريع جديدة في إقليم كردستان امتثالا لقرار المحكمة الاتحادية»، وفق بيان لوزارة النفط العراقية الإثنين. 

وأضاف البيان أن الشركات «هي الآن في طور تصفية وإغلاق المناقصات والعقود القائمة». من جهته، يطالب الإقليم بالتفاوض على حل مع الحكومة الاتحادية بخصوص هذا الملف وقام برفع دعوتين قضائيتين أحدهما ضد وزير النفط. 

يملك العراق موارد نفطية هائلة تمثل 90% من عائداته، لكن ملف النفط غالبا ما يشكل مصدرا للتوتر بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية. 

صدر العراق في يونيو أكثر من 101 مليون برميل من النفط، بعائدات بلغت 11.5 مليار دولار، وفق أرقام حكومية أولية.  وينتج إقليم كردستان أكثر من 400 ألف برميل في اليوم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأهلي بنغازي يتوج بطلا لكأس السلة

الأهلي بنغازي يتوج بطلا لكأس السلة
سعر اليورو ينخفض لأقل من 1.02 دولار للمرة الأولى منذ 2002

سعر اليورو ينخفض لأقل من 1.02 دولار للمرة الأولى منذ 2002
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل ملعب الدوري السداسي الليبي في تونس ورادس للديربيات

«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل ملعب الدوري السداسي الليبي في تونس ورادس للديربيات
بينها الغنوشي والجبالي.. تجميد أرصدة وحسابات مصرفية لـ10 شخصيات تونسية

بينها الغنوشي والجبالي.. تجميد أرصدة وحسابات مصرفية لـ10 شخصيات تونسية
انطلاق موسم الحج الأكبر منذ تفشي «كورونا»

انطلاق موسم الحج الأكبر منذ تفشي «كورونا»
مصر: الحكم بإعدام قاتل طالبة المنصورة

مصر: الحكم بإعدام قاتل طالبة المنصورة
بالفيديو: عصيدة على الطريقة الليبية

بالفيديو: عصيدة على الطريقة الليبية
ابن الطاهر.. جرت السواقي وخوذ لعبتك

ابن الطاهر.. جرت السواقي وخوذ لعبتك
عقيلة صالح: اشتباه في تورط المنفي عن طريق أخيه في أحداث طبرق

عقيلة صالح: اشتباه في تورط المنفي عن طريق أخيه في أحداث طبرق
شاهد في «وسط الخبر»: «الرئاسي» يبادر لحل الأزمة عبر مشاورات اللافي العاجلة

شاهد في «وسط الخبر»: «الرئاسي» يبادر لحل الأزمة عبر مشاورات اللافي العاجلة
ويمبلدون للتنس: التونسية أُنس جابر أول عربية تصل إلى نصف نهائي بطولة كبرى

ويمبلدون للتنس: التونسية أُنس جابر أول عربية تصل إلى نصف نهائي بطولة كبرى
توقيع عقد إطلاق بطاقة «إيفاء» الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن 18 عاما

توقيع عقد إطلاق بطاقة «إيفاء» الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن 18 عاما
«الرئاسي» يعلن خطة لمعالجة الانسداد السياسي في ليبيا

«الرئاسي» يعلن خطة لمعالجة الانسداد السياسي في ليبيا
رونالدو يتغيب عن تدريب مانشستر يونايتد لليوم الثاني على التوالي

رونالدو يتغيب عن تدريب مانشستر يونايتد لليوم الثاني على التوالي
استخراج فرشاة أسنان من معدة مريضة في مستشفى ابن سينا بسرت

استخراج فرشاة أسنان من معدة مريضة في مستشفى ابن سينا بسرت
شاهد في «وسط الخبر»: هدوء الاحتجاج واستمرار الغضب.. قراءة في القادم

شاهد في «وسط الخبر»: هدوء الاحتجاج واستمرار الغضب.. قراءة في القادم
مجلس النواب يعلن إحراق وسرقة مستندات سرية ومهمة خلال اقتحام «جمعة الغضب»

مجلس النواب يعلن إحراق وسرقة مستندات سرية ومهمة خلال اقتحام «جمعة الغضب»
«مدارس الصفيح» تثير الجدل بين الدبيبة والمقريف على الهواء (فيديو)

«مدارس الصفيح» تثير الجدل بين الدبيبة والمقريف على الهواء (فيديو)
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
نزيف النفط يتواصل.. خام غرب تكساس تحت 100 دولار وبرنت يفقد قرابة 10%
نزيف النفط يتواصل.. خام غرب تكساس تحت 100 دولار وبرنت يفقد قرابة ...
أسعار النفط تعود إلى الارتفاع بعد تجدد المخاوف بشأن الإمدادات
أسعار النفط تعود إلى الارتفاع بعد تجدد المخاوف بشأن الإمدادات
صندوق «ألباك» الاستثماري يستحوذ على «يورونيوز»
صندوق «ألباك» الاستثماري يستحوذ على «يورونيوز»
«توتال إنرجي» تعلن التخلي عن حصتها في حقل نفطي روسي
«توتال إنرجي» تعلن التخلي عن حصتها في حقل نفطي روسي
سعر اليورو ينخفض لأقل من 1.02 دولار للمرة الأولى منذ 2002
سعر اليورو ينخفض لأقل من 1.02 دولار للمرة الأولى منذ 2002
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إردوغان يطلب زيادة راتبه 40.4%.. ما هي رواتب رؤساء العالم؟
إردوغان يطلب زيادة راتبه 40.4%.. ما هي رواتب رؤساء العالم؟...
«إيني» الإيطالية تفوز بحصة في مشروع تطوير حقل غاز ضخم في قطر
«إيني» الإيطالية تفوز بحصة في مشروع تطوير حقل غاز ضخم في قطر...
4 شركات صينية تشتري 292 طائرة «إيرباص» مقابل 37 مليار دولار
4 شركات صينية تشتري 292 طائرة «إيرباص» مقابل 37 مليار دولار...
بايدن: مجموعة السبع تريد استثمار 600 مليار دولار في برنامج عالمي للبنى التحتية
بايدن: مجموعة السبع تريد استثمار 600 مليار دولار في برنامج ......
ألمانيا تتخذ إجراءات طارئة لتأمين إمداداتها بالغاز
ألمانيا تتخذ إجراءات طارئة لتأمين إمداداتها بالغاز...
المزيد
إقليم كردستان يندد بـ«ضغوط غير عادلة» من بغداد في ملف النفط
إقليم كردستان يندد بـ«ضغوط غير عادلة» من بغداد في ملف النفط...
«بريتيش إيرويز» تلغي 10300 رحلة إضافية حتى نهاية أكتوبر
«بريتيش إيرويز» تلغي 10300 رحلة إضافية حتى نهاية أكتوبر...
سريلانكا المفلسة تلجأ إلى بوتين من أجل النفط
سريلانكا المفلسة تلجأ إلى بوتين من أجل النفط...
سعر اليورو ينخفض لأقل من 1.02 دولار للمرة الأولى منذ 2002
سعر اليورو ينخفض لأقل من 1.02 دولار للمرة الأولى منذ 2002...
«توتال إنرجي» تعلن التخلي عن حصتها في حقل نفطي روسي
«توتال إنرجي» تعلن التخلي عن حصتها في حقل نفطي روسي...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط