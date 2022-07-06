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«بريتيش إيرويز» تلغي 10300 رحلة إضافية حتى نهاية أكتوبر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 يوليو 2022, 06:57 مساء
«بريتيش إيرويز» تلغي 10300 رحلة إضافية حتى نهاية أكتوبر
طائرة تابعة لشركة الطيران البريطانية ««بريتيش إيرويز». (أرشيفية: الإنترنت).
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ألغت شركة الخطوط الجوية البريطانية «بريتيش إيرويز» الأربعاء 10300 رحلة إضافية لمسافات قصيرة حتى أواخر أكتوبر، في وقت يواجه قطاع الطيران نقصا في الموظفين رافقه ازدياد في الطلب مع رفع تدابير مكافحة كوفيد.

وقالت الشركة في بيان «يواجه قطاع الطيران برمته تحديات كبيرة وما زلنا نركّز بالكامل على بناء قدرة على التكيف في عملياتنا وتوفير الضمان الذي يستحقه زبائننا»، وذلك بعدما أعلنت في وقت سابق عن إلغاء مئات الرحلات لهذا الصيف، بحسب «فرانس برس».

 المطارات الأوروبية حالة من الفوضى 
تشهد المطارات الأوروبية حالة من الفوضى بدأت تهدد الموسم السياحي الصيفي في ظل النقص الكبير في العمالة، مقارنة بحجم الطلب على السفر، الأمر الذي دفع العديد من شركات الطيران إلى إلغاء آلاف الرحلات، في الوقت الذي تحتاج فيه هذه الشركات إلى تعزيز إيراداتها وتعويض خسائرها التي تسببت بها جائحة كوفيد 19 خلال العامين الماضيين.

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وانعكس نقص العمالة في المطارات الأوروبية على أسعار التذاكر التي وصلت إلى مستويات قياسية، وتسببت بظهور طوابير طويلة في المطارات؛ الأمر الذي دفع مديري المطارات للعمل بسرعة على سد النقص في أعداد الموظفين وتعيين كوادر جديده، لكن تبقى المشكلة الأساسية أن العمل في المطارات يحتاج إلى تدريب وتأهيل، ما يتطلب المزيد من الوقت

تعيين موظفين جدد في المطارات 
تعمل الحكومة البريطانية على تسريع عمليات الفحص المرتبطة بالأمن القومي لتعيين موظفين جدد في المطارات من أجل معالجة النقص في الموظفين بعد الوباء، والذي أضاف إلى الفوضى التي يعاني منها المسافرون في المملكة المتحدة وعبر أوروبا.

ونقلت وكالة «بلومببرغ» للأنباء عن بيان صحفي من وزارة النقل أرسل عبر البريد الإلكتروني أن بريطانيا سرعت عملية الفحص التي يجب أن يخضع لها جميع الموظفين الجدد في قطاع الطيران، حيث يتم الانتهاء من فحوص الاعتماد خلال خمسة أيام في المتوسط، وستستغرق فحوص مكافحة الإرهاب أقل من 10 أيام.

وأضاف البيان أن التغيير يهدف إلى مساعدة القطاع في تعيين موظفين جدد، مثل مسؤولي أجهزة فحص الأشعة السينية، في أسرع وقت ممكن حتى يتمكن من مواجهة الزيادة في الطلب على الرحلات الجوية. وواجه المسافرون البريطانيون لقضاء العطلة هذا الصيف حالات من الفوضى في المطارات، ما أثار الجدال بين قطاع الطيران والسلطات حول من المسؤول عن ذلك.

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