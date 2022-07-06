سريلانكا المفلسة تلجأ إلى بوتين من أجل النفط

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس سريلانكا، غوتابايا راجاباكسا، الأربعاء، أن بلاده التي تشهد أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ استقلالها، طلبت مساعدة روسيا لتوفير الوقود واستئناف الرحلات السياحية.

وتحدث الرئيس السريلانكي مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، ليطلب منه إقراضه النفط الذي تحتاجه بلاده بشكل طارئ. كما اغتنم الفرصة ليطلب استئناف الرحلات بين موسكو وكولومبو، بحسب «فرانس برس».

تعزيز العلاقات الثنائية

وقال راجاباكسا «نحن متفقان على أن تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات مثل السياحة والتجارة والثقافة هو أمر أساسي لتعزيز الصداقة المشتركة بين البلدين».

وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حظرا على النفط الروسي ردا على غزو أوكرانيا في فبراير.

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اشترت سريلانكا حوالي 90 ألف طن من النفط الخام السيبيري في مايو عبر وسيط في دبي، ولكن لم يتبقَ لديها ما يكفي من السيولة لشراء المزيد.

ترشيد استخدام الوقود والغذاء

وتعيش البلاد منذ أشهر على إيقاع انقطاع التيار الكهربائي اليومي وترشيد استخدام الوقود والغذاء إضافة إلى التضخم المتسارع.

ولم يعد نقص العملة الأجنبية يسمح باستيراد ما يكفي من الغذاء والوقود والمنتجات الأساسية الأخرى. وكانت غالبية السياح التي تزور الجزيرة قبل الحرب، تأتي من روسيا وأوكرانيا.

طلبت الدول الأوروبية وأستراليا والولايات المتحدة من مواطنيها تجنب السفر إلى سريلانكا بسبب تفاقم الأزمة، التي تعد الأسوأ منذ استقلال البلاد في العام 1948.