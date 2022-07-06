«توتال إنرجي» تعلن التخلي عن حصتها في حقل نفطي روسي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مجموعة الطاقة الفرنسية العملاقة «توتال إنرجي»، اليوم الأربعاء، أنها باعت حصتها البالغة 20% في حقل «خارياجا» النفطي في المنطقة التابعة لروسيا من القطب الشمالي إلى شركة «زاروبيجنيفت» الروسية التي تتولى في الأساس دور مشغل الموقع منذ العام 2016.

وأشارت مجموعة الطاقة العملاقة في بيان نقلته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس» إلى أنه «تماشيا مع مبادئ عملنا المنصوص عليها في 22 مارس بشأن فك ارتباطنا بالنفط الروسي.. وافقت «توتال إنرجي» على نقل 20% من مصالحها المتبقية إلى زاروبيجنيفت»، مضيفة أن هذه «الصفقة بانتظار موافقة السلطات الروسية».