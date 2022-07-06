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صندوق «ألباك» الاستثماري يستحوذ على «يورونيوز»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 يوليو 2022, 12:30 مساء
صندوق «ألباك» الاستثماري يستحوذ على «يورونيوز»
استوديوهات «يورونيوز» في مدينة ليون الفرنسية، 13 نوفمبر 2018. (أ ف ب)
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استحوذ صندوق «ألباك كابيتال» الاستثماري الذي يتخذ مقرا له في البرتغال، رسميا على رأسمال «يورونيوز»، على ما أعلنت القناة الإخبارية الأوروبية، الثلاثاء.

ووقعت «ألباك» في ديسمبر وعدا بشراء 88% من أسهم الشركة المملوكة لرجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، من طريق شركته القابضة «ام جي ان»، فيما بقي إنجاز الصفقة معلقا بانتظار موافقة وزارة الاقتصاد الفرنسية عليها. وأوضح ناطق باسم «يورونيوز» لوكالة «فرانس برس» أن الوزارة الفرنسية صادقت على الصفقة في 20 مايو.

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق «ألباك كابيتال»، بيدرو فارغاس دافيد، في بيان إن «أوروبا شهدت خلال العقد المنصرم فترة من عدم الاستقرار، بدءا من الأزمات المالية إلى الأزمة الصحية وحاليا العسكرية (...) من أجل أداء أفضل وأقوى»، على الاتحاد الأوروبي أن يكون «أكثر ديمقراطية ومسؤولية: ولا يتحقق أي شيء من ذلك دون صحافة قوية وحرة».

«ألباك» والاستثمار في قطاع الإعلام
ولم تحدد «يورونيوز» قيمة الصفقة ولا الاستثمارات المدفوعة للاستحواذ على رأس المال. وقال ناطق باسم القناة إن «ألباك» تدير ما يقرب من 500 مليون يورو من مركزها في البرتغال. وهي تنشط في قطاعات الطاقة والمال والصناعة.

وأشار المصدر إلى أن الاستحواذ على أسهم «يورونيوز» يشكل «بداية استثمار في قطاع الإعلام»، لافتا إلى أن الفرق العاملة في هذا الصندوق الاستثماري موجودة في كل من لشبونة وبودابست ودبي.

وتعتزم الجهة المالكة الجديدة للقناة التي تتخذ مقرا لها في مدينة ليون الفرنسية والتي أسستها سنة 1993 حوالي عشرين قناة تلفزيونية أوروبية، تأكيد «هويتها الأوروبية الفريدة» من خلال «تعزيز الحوار مع أعضاء البرلمان والمفوضية الأوروبيين ومواصلة دينامية الرقمنة وعمليات التنويع».

وذكر مصدر مطلع على الملف أن قناة «أر تي أر» الروسية المساهمة بأقلية من أسهم «يورونيوز»، ستخرج من رأسمال القناة مع دخول «ألباك». وتُبث قناة «يورونيوز» حاليا في 160 بلدا.

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