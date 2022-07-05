نزيف النفط يتواصل.. خام غرب تكساس تحت 100 دولار وبرنت يفقد قرابة 10%

القاهرة - بوابة الوسط

تسارع انخفاض سعر النفط اليوم الثلاثاء مع فقدان خام برنت لبحر الشمال 10% تقريبًا وانزلاق نظيره الأميركي - خام غرب تكساس - دون عتبة 100 دولار الرمزية للبرميل للمرة الأولى منذ شهرين تقريبًا.

وبسبب المخاوف من الركود، تراجع خام برنت، المؤشر القياسي للذهب الأسود في أوروبا، بنسبة 9.63% إلى 102.57 دولارًا للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 8.75% إلى 98.94 دولار للبرميل نحو الساعة 15:40 بتوقيت غرينتش، وفق وكالة «فرانس برس».

وسبق أن تراجعت أسعار الخام بأكثر من 5%، اليوم الثلاثاء، على وقع ازدياد المخاوف حيال الركود في الدول المستهلكة للنفط. وعند الساعة 13.40 ت غ، تراجع سعر برميل خام برنت، العقد الدولي الرئيسي، بنسبة 5.6% ليسجّل 106.93 دولار، بينما تراجع العقد الرئيسي الأميركي غرب تكساس الوسيط 5.1% إلى 102.91 دولار.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، فقد عاد التركيز لينصب على احتمال حدوث تباطؤ عالمي، بعدما أظهر استطلاع أن نمو الأعمال في منطقة اليورو، شهد المزيد من التباطؤ الشهر الماضي، ربما بسبب الضغوط التضخمية. كما أضافت مؤشرات أولية على تفشي كورونا في الصين، إلى المخاوف المرتبطة بالنمو العالمي.