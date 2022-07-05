النفط ينخفض بنسبة 5% مع مخاوف «كوفيد-19»

القاهرة - بوابة الوسط

تراجعت أسعار الخام بأكثر من 5%، اليوم الثلاثاء، على وقع ازدياد المخاوف حيال الركود في الدول المستهلكة للنفط.

وعند الساعة 13.40 ت غ، تراجع سعر برميل خام برنت، العقد الدولي الرئيسي، بنسبة 5.6% ليسجّل 106.93 دولار، بينما تراجع العقد الرئيسي الأميركي غرب تكساس الوسيط 5.1% إلى 102.91 دولار، وفق وكالة «فرانس برس».

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، فقد عاد التركيز لينصب على احتمال حدوث تباطؤ عالمي، بعدما أظهر استطلاع أن نمو الأعمال في منطقة اليورو، شهد المزيد من التباطؤ الشهر الماضي، ربما بسبب الضغوط التضخمية. كما أضافت مؤشرات أولية على تفشي كورونا في الصين، إلى المخاوف المرتبطة بالنمو العالمي.

إضراب في النرويج

وفي النرويج، بدأ عمال المنشآت البحرية إضرابًا اليوم، ومن المتوقع أن يؤدي هذا إلى خفض إنتاج النفط والغاز بما يصل إلى 130 ألف برميل يوميا اعتبارا من يوم غد الأربعاء، ويطالب العمال برفع الأجور للتعويض عن ارتفاع التضخم.

وأكدت وزارة العمل النرويجية أنها تتابع الخلاف «عن كثب»، وستتدخل إذا حدثت تطورات استثنائية.