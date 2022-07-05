السعودية تخصص 10.4 مليار ريال مساعدة لأسر في مواجهة التضخم

القاهرة - بوابة الوسط

أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بتخصيص 10.4 مليار ريال (2.7 مليار دولار) لتقديم معونات نقدية مباشرة للأسر والمواطنين من ذوي الدخل المحدود لمساعدتهم على مواجهة تداعيات التضخّم، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية «واس».

ونص الأمر الملكي على «تخصيص دعم مالي بمبلغ 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالميا، منها 10.4 مليارات ريال كتحويلات نقدية مباشرة لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، وبرنامج حساب المواطن، وبرنامج دعم صغار مربي الماشية، على أن يخصّص بقية المبلغ لزيادة المخزونات الاستراتيجية للمواد الأساسية والتأكّد من توفّرها»، حسب وكالة «فرانس برس».

ارتفاع أسعار الأغذية في السعودية بنسبة 4.4%

والسعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، عانت من التضخّم بدرجة أقلّ بكثير من دول كثيرة أخرى، بل استفادت من الارتفاع الهائل الذي سجّلته أسعار الذهب الأسود منذ بدأ الجيش الروسي غزو أوكرانيا.

وفي أبريل الماضي، توقّع صندوق النقد الدولي أن يرتفع إجمالي الناتج المحلّي للمملكة بنسبة 7.6% هذا العام. وعلت في المملكة، ولا سيّما عبر الفضاء الإلكتروني، أصوات الكثير من المحتجّين على ارتفاع الأسعار، وقد دعا بعض من هؤلاء إلى مقاطعة البيض ومنتجات شركة شهيرة لإنتاج الدواجن والألبان.

وفي مايو، ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة بنسبة 2.2% بعدما سجّلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعا بنسبة 4.4% وأسعار النقل ارتفاعاً بنسبة 4%.