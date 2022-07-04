الإمارات تضاعف الدعم لمواطنيها من ذوي الدخل المحدود

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الإمارات ،الإثنين، مضاعفة برنامجها المخصص لمساعدة الأسر الإماراتية محدودة الدخل مع ارتفاع الأسعار، بحسب ما أعلنت وكالة أنباء الإمارات.

وقالت الوكالة إنه بتوجيهات من رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تم إعادة هيكلة «برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل» ومضاعفة ميزانيته من 14 مليار درهم إلى 28 مليار درهم (7.6 مليار دولار)، بحسب «فرانس برس».

وبحسب الوكالة فإن هذا يأتي «انطلاقا من حرص القيادة على توفير سبل العيش الكريم لأبناء الوطن من ذوي الدخل المحدود في كل أرجاء الدولة».

علاوات بدل تضخم الوقود والكهرباء

وهذا البرنامج الذي يأتي عبر وزارة تنمية المجتمع يشمل دعم الاحتياجات الأساسية مثل المواد الغذائية والماء والكهرباء والوقود. وبحسب الوكالة، فإن البرنامج استحدث أربع مخصصات جديدة وسيقدم أيضا علاوات بدل تضخم الوقود والكهرباء.

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وفيما يتعلق بالوقود، فإن البرنامج سيقدم دعما « للحد من تأثير التقلبات التي تشهدها أسعار الوقود عالميا» عبر تقديم دعم شهري بنسبة 85% من زيادة سعر الوقود عن 2.1 درهم للتر.

الحكومة تتحمل «75% من تضخم أسعار المواد الغذائية

وستتحمل الحكومة أيضا «75% من تضخم أسعار المواد الغذائية وذلك التزاما منها بتوفير المساعدة اللازمة للأسر الإماراتية لتمكينهم من الإيفاء بمتطلبات المعيشة وتوفير حياة كريمة لهم».

ويأتي هذا بعدما ارتفعت أسعار الوقود مرة أخرى في الإمارات. ويبلغ عدد سكان الإمارات نحو عشرة ملايين، يشكل الأجانب نحو 90% منهم. نهاية أبريل الماضي، توقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع أسعار المواد الاستهلاكية في الإمارات بنسبة 3.7%، مقابل 0,2% العام الماضي.